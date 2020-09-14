西門子總裁批中國治理香港和新疆政策　德國總部重申尊重中國主權

德國知名跨國企業西門子行政總裁凱撒（Joe Kaeser）近日接受德國《時代周報》採訪時指責中國治理香港和新疆的政策，引起中國網友的反感。 對此，西門子公司德國總部12日進行了回應，發聲明重申該公司對中國主權和領土完整的尊重，表示相信「一國兩制」是香港發展的正確路徑。

西門子行政總裁凱撒（Joe Kaeser）近日接受德國《時代周報》採訪時指責中國治理香港和新疆的政策。（網絡圖片）

德國《時代周報》（Die Zeit）9日（周三）刊登凱撒的專訪。凱撒表示，他認為香港的特別行政區地位不應被改變，凱撒指出，「我們數十年來一直視香港為可靠的地點，並希望在新的《國安法》生效後，香港會繼續這樣可靠。這種可靠性有賴香港的特別行政區地位。」

凱撒說，「我們一直說，只要北京遵守一國兩制的協議，德國企業就可以營運下去。但是，中國確實地表明了這種理解已經有一段時間不存在。」另外他又指「堅決反對任何形式的壓迫、強迫勞動和侵犯人權的行為。我們不會容忍我們公司內出現這些行為，也不會接受我們的合作夥伴做出這些行為而不需承擔後果。」

他的言論被官媒《環球時報》報道後，不少中國網友則感到非常憤怒。有網友質疑，「高管發表此類干涉中國內政的言論，西門子是不是不打算在中國發展了？」

對此，西門子公司德國總部12日深夜向《環球時報》記者發來聲明，稱凱撒之所以表達「他對複雜問題的顧慮」，是因為西門子在意中國的發展——不管是新疆、香港還是其他地方。西門子對中國的承諾保持不變。

聲明還表示，「西門子提倡開放，包容和基於信任的國際合作。我們相信，任何問題都可以通過相互溝通和協作得到解決。」

西門子為德國的一家跨國企業，其電子與電機產品是全球業界先驅，並活躍於能源、醫療、工業、基礎建設及城市業務等領域。（Reuters）

資料顯示，西門子在中國已有140多年的發展歷史，2019年財年在中國的總營收達84億歐元，在大中華地區擁有超過3.5萬員工。而據德新社報道，中國市場對西門子也極為重要，在2018年，西門子集團獲得的中國客戶訂單佔全球訂單總額的15%。而其德國本土訂單量的佔比也不過20%。

此前，在2019年3月24日，國家發改委一帶一路建設促進中心和西門子中國分公司為西門子成立德國「一帶一路」聯盟簽署諒解備忘錄。雙方簽署了《中國國家發展和改革委員會一帶一路建設促進中心與德國西門子股份公司關於在共建「一帶一路」框架下加強合作的諒解備忘錄》。

備忘錄明確表示，雙方秉持的是一種共商共建共享的原則，鼓勵中國企業和西門子合作參與「一帶一路」建設，促進中德產業界、金融界優勢互補、合作共贏。