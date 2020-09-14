軍媒首次披露殲20空戰實力：零損傷一舉擊落「敵機」17架

解放軍空軍自列裝殲-20隱形戰機以來，有關其空戰性能一直不為外界所知，軍媒《解放軍報》在今日（14日）的最新報道中，披露了該機在實戰對抗演練中的成績，展示其真實空戰能力。

2020年9月14日，《解放軍報》披露殲-20真實空戰能力。圖為4架殲-20編隊飛行。（鼎盛軍事）

報道在提及東部戰區空軍航空兵某旅「王海大隊」時稱，在一場空中對抗演練中，飛行員陳鑫浩「面對來自不同方向多批『敵機』的攔截，與戰友協同出擊，在兵力明顯處於劣勢的情況下，以『零損傷』的代價一舉『擊落敵機』17架」。報道還提到，陳鑫浩駕駛的這款新型改裝戰機飛行時間剛超過100小時。

「王海大隊」是中國空軍航空兵第九旅，駐地安徽蕪湖，最遲於2019年初就被發現已列裝殲-20隱身戰機。當時，該基地為迎接殲-20而建成26個新機棚。分析猜測，報道中提到的「新型改裝戰機」實際就是殲-20。17比0的對抗戰績實際也就是殲-20首次獲得披露的真實空戰實力。

《解放軍報》報道了解放軍首個換裝殲-20的部隊「王海大隊」，首次披露殲20空戰實力。（截圖）

相較傳統三代機，作為四代機的殲-20在隱身能力、雷達探測能力、信息化態勢感知能力、超音速飛行能力等方面具有代差優勢，是全球現役最先進隱身戰機之一。「王海大隊」裝備的殲-20垂尾編號以「62」開頭，截至目前出現的編號有62001、62005、62007。

「王海大隊」地處台海準一線，又被稱為「攻台主力」。該部隊曾為遏制台獨而多次列裝新型戰機，包括1992年從俄羅斯引進的蘇-27SK戰機，2000年的蘇-30MKK戰機。此番殲-20列裝「王海大隊」，被認為也是針對台海局勢。

據公開報道，美國空軍的F-22A隱身戰機曾在2006年6月的「北方利刃」演習中，首度參演就取得對抗非隱身戰機144比0的戰績。不過，F-22A曾在一次模擬空戰中被EA-18G新型電子戰飛機「擊落」。

儘管殲-20性能優異，但面對美國、日本、韓國不斷增加的F-35系列隱身戰機的部署，未來面臨的壓力也比較大。