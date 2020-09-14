中國自主研發6比特超導量子計算雲平台上線　已達國際先進水平

中國量子研究進展備受外界矚目。最新消息顯示，中國自主研發的6比特超導量子計算雲平台已正式上線。同時，官方指其技術指標已達國際先進水平。

據中國科技部主管的《科技日報》9月14日報道，合肥本源量子計算科技有限責任公司（簡稱本源量子）自主研發的超導量子計算雲平台於9月12日正式上線。本源量子公司董事長孔偉成表示，基於本源量子自主研發的超導量子計算機——悟源將面向全球用戶提供真實的量子計算服務。

悟源超導量子計算機。（網上圖片）

據介紹，悟源是一台能夠脱離實驗室環境穩定運行的超導量子計算系統，也是中國國內率先實現工程化的量子計算機。

本源量子此次發佈的超導量子計算雲平台搭載6比特超導量子處理器夸父KF C6-130，保真度、相干時間等各項技術指標均達到國際先進水平。

報道稱，此次本源超導量子雲平台的上線，是量子計算從較低技術成熟度的科學研究走向更高技術成熟度的標誌，對量子計算產業的發展具有重大意義。

報道還透露，本源量子已在研發下一代24比特超導量子晶片與量子計算機控制系統，預計在2021年底推出60比特的悟源超導量子計算機。

隨着美國對中國發動科技戰，中國發展諸多核心科技顯得刻不容緩。中國國家主席習近平也於近日在講話中強調，中國經濟社會發展和民生改善比過去任何時候都更加需要科學技術解決方案，都更加需要增強創新這個第一動力。

而在量子科技領域，中國科學技術大學常務副校長、中國科學院院士潘建偉披露，科研團隊已實現中國光量子計算性能超過谷歌（Google）量子計算機的100萬倍。

據了解，潘建偉長期從事量子光學、量子信息和量子力學基礎問題檢驗等方面的研究工作，是該領域有國際影響的學者。