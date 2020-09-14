印媒製莫迪擊斃中國App動畫　胡錫進：有點發展就民族主義爆棚

自今年6月中印邊境​​發生衝突以來，印度政府以「國家安全」為由，累計禁用了224款中國App，其中就包括TikTok、美圖秀秀、微信、手機遊戲《絕地求生》等。 9月8日，印媒《今日印度》（India Today）發布了一段題為「莫迪：App獵人」的惡搞動畫短片，顯示印度總理莫迪（Narendra Modi）拿雙槍擊斃代表微信、TikTok等中國App的卡通人物。

《今日印度》一段題為「莫迪：App獵人」的惡搞短片（點圖放大）：

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發布這段短片的《今日印度》So Sorry欄目稱，這是針對「中印邊境持續緊張之際，莫迪政府禁用中國手機應用的滑稽鏡頭」。

短片開場模擬了《絕地求生》飛機空投的設定，以莫迪為原型的卡通人物全副武裝從飛機上跳傘躍下。其後「莫迪」掏出兩把步槍，對頭頂「微信」、「TikTok」等App圖案的卡通人物射擊，這些卡通人物被「莫迪」一一射中倒地。

在短片的最後，一個代表《絕地求生》的卡通人物與「莫迪」展開了決戰，但它也並未逃脫被「莫迪」擊斃的命運。最後「莫迪」掏出手機卸載了《絕地求生》，並將手機扔進了垃圾箱。

胡錫進：畸形、極端的民族主義

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文批評，指《今日印度》做出這樣的短片，是畸形、極端的民族主義裂變所致，「印度作為一個依然比較貧窮、有大量文盲的國家，剛有了點發展，就民族主義爆棚了。」

胡錫進又指，他高度懷疑這是《今日印度》故意在抹黑莫迪，對他的政策搞針對中國App的大屠殺表達不滿，「因為那些App都是以符合當地法律和行業規則的方式進入印度的，它們對推動印度互聯網的發展做出了積極貢獻。」

（綜合報道）