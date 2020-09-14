菅義偉將接任日本首相　外交部：冀推動中日關係持續改善發展

日本官房長官菅義偉9月14日當選執政黨自民黨總裁，將在16日舉行的臨時國會會議上，獲任命為新一任首相，接替以健康理由辭職的安倍晉三。

中國外交部發言人汪文斌9月14日在例行記者會上對此表示，「我們注意到日本自民黨總裁的選舉結果，對菅義偉先生當選新任總裁表示祝賀。」

汪文斌表示，中方願同日本新一屆黨政領導人一道，繼續恪守中日四個政治文件確定的各項原則和精神，深化抗擊疫情和經濟社會發展合作，推動中日關係持續改善發展。

日本官房長官菅義偉順利取得黨總裁選舉勝利，將接任安倍晉三成為新首相。（路透社）

菅義偉在此前選舉辯論中談到日本外交事宜，表示希望推動與包括中國和韓國在內的亞洲鄰國確立穩固溝通的外交。菅義偉指日本與中國有很多懸而未決的問題。對於國家主席習近平推遲訪日行程，菅義偉認為需以抗疫為先。

日本憲政史學家、政治評論員倉山滿對內媒澎湃新聞說，關於中日關系，菅義偉還沒有顯現出明確的立場，「有人會提到菅義偉曾反對安倍參拜靖國神社，我認為他反對的理由並不是考慮外交關系，總體來說他和安倍的歷史觀沒有太大差異，但他應該不會將個人想法體現在執政和外交方面。」

清華大學國際關係學系教授劉江永指出，去年G20峰會後，中日關係恢復到了正常發展的軌道，但是今年出現了一些變數，菅義偉如何來修復一些遺留問題，是嚴峻的考驗。另外，美國大選結果也將左右日美關係，充滿不確定性。

菅義偉已表明：「將展開以發揮功能的日美同盟為基軸的外交，和安全保障政策」。專家指出，加固日美同盟將是菅義偉政權穩定的重要支撐點之一。不論是特朗普還是拜登當選，構築與美國總統的信賴關係至關重要。《華爾街日報》3日報道稱，安倍近8年來致力於推動美日關係，他的離任將成為美日關係最大風險之一，尤其是目前兩國還在談判新的防務分攤協議，涉及美國駐日軍費問題。安倍晉三8月31日在與美國總統特朗普通話時強調，將向下任首相要求保持日美之間的密切合作關係，即使日本新任首相上台之後，日美同盟的重要性也不會改變。