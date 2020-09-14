美駐華大使罕見在大選前離任　胡錫進：布蘭斯塔德經歷了尷尬任期

美國駐中國大使館9月14日證實，大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）會在10月初卸下美國特使職位並離開北京。官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文指出：美駐華大使罕見在大選前離任，布蘭斯塔德經歷了尷尬的任期。

胡錫進說美國一般都是在大選之後調換駐外大使，現在換布蘭斯塔德，顯得很突然。當初布蘭斯塔德就任駐華大使，中美輿論都對他能夠為促進兩國關係發揮作用有較高期待，然而他任職駐華大使的這3年是中美關係最為惡化的3年，他處在了一個非常尷尬的位置上。

圖為2017年9月30日，中國國家主席習近平與布蘭斯塔德在北京人民大會堂握手。（Getty）

胡錫進表示他不太相信在中美關係斷崖式跌落的過程中，布蘭斯塔德扮演了推動角色。美國對華政策的急劇逆轉顯然是華盛頓直接敲定的，布蘭斯塔德即使有緩和中美關系斷崖式跌落的意願，他的可作為空間也很小。他不太可能擋華盛頓要對華交惡的道。

他指出布蘭斯塔德來中國之前是艾奧瓦州州長，這個農業州和中國關係密切。他來華後行事比較低調，美方對中國的惡語基本是華盛頓直接發出的。在中國國內接觸到布蘭斯塔德的人，對他個人的印象大多不錯。

據外媒報道有關布蘭斯塔德的人事安排在12日已見端倪。特朗普12日因故致電參議員恩斯特（Joni Ernst），他在電話中指出，布蘭斯塔德會代表他到艾奧瓦州出席大選造勢活動，但內容沒提及他在北京的工作會怎樣。

胡錫進文中分析現在還不清楚是布蘭斯塔德本人提出辭去駐華大使職務，還是華盛頓直接免的他，有中國學者分析，前一種可能性更大。如果是那樣，也許是他不想做特朗普政府毀掉中美關係的替罪羊。當然，也不排除特朗普調他回去幫著穩固艾奧瓦州選情的另一種可能。

胡錫進最後指出布蘭斯塔德從中國的離開將是黯淡的。美國對華搞的這一套不會成功，歷史注定將給予它負評。布蘭斯塔德將是這當中的一個隨波逐流者。至於中美關係接下來向何處去，一位比較弱勢的駐華大使的更換不會成為有影響的因素。