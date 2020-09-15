【逃犯條例】人民日報：革除香港司法機構的弊病勢在必行

內地官媒《人民日報》周二（15日）發表銳評，稱反修訂《逃犯條例》風波以來，「香港不少法官對暴徒屢屢輕判，甚至替其編答辯理由，幫暴徒找藉口脫罪」。銳評還稱，法治精神是香港社會最重要的核心價值之一，因此革除香港司法機構的弊病是勢在必行。

《人民日報》的銳評首先引用香港退休裁判官黃汝榮受訪時的意見稱，香港司法有「兩大弊病」，「一是很多法官持『黃色立場』，判案往往罔顧法律和公義，而是立場先行。二是法官遴選制度寬鬆，司法機構中『馬房文化』盛行，也就是各種山頭、圈子盛行，用親疏遠近劃線，遴選晉升任人唯親。」。黃汝榮認為，因為這些原因，「法官素質每況愈下，嚴重影響市民對司法體系的信心。」

香港退休裁判官黃汝榮。（中新社）

銳評指出，香港法官多次對「危害社會安寧的暴力分子、亂港分子」判以無罪，或者輕判，甚至在判詞中稱其為「社會棟樑」。「法官判案立場先行，這是對司法公正的最大傷害，也是對法治精神的褻瀆。」

銳評稱，有極端暴力行徑的人大部分被現場抓獲、證據確鑿，但一些法官卻或給與寬鬆條件保釋、或輕判社會服務、或罰款了事，實在讓有良知的公眾無法接受。

銳評認為，《基本法》保障香港享有獨立的司法權和終審權，為的是確保香港的法治，並非意味法官和法庭權力不受公眾監督。「那些憑藉自己的喜好、靠立場來辦案的人，需要捫心自問，究竟是要當違法犯罪的縱容者，還是要當公平正義的守護者，需要檢視自己的所作所為，是否當得起對法律的信仰。」

銳評最後指，法治精神是香港社會最重要的核心價值之一，不容褻瀆。革除香港司法機構的弊病，回歸法治的正確軌道，勢在必行。

（人民日報）