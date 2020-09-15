春秋筆：江澤民，唯一在任期間視察西藏的中共最高領導人

在中國五個少數民族自治區中，西藏和新疆是最敏感的兩個。西藏的神秘與美麗令無數人嚮往，而作為世界上海拔最高空氣最稀薄的地方，高原反應也讓無數人對西藏望而卻步。而中共建政以來，江澤民是唯一在任期間到過西藏的中共最高領導人。

1951年，中國政府與西藏地方政府簽訂協議，宣吿西藏「和平解放」。此後數十年，國務院副總理陳毅、謝富治、華國鋒，以及中共中央書記處書記胡啟立等人曾率團前往拉薩，祝賀西藏自治區籌備委員會、西藏自治區成立，參加西藏自治區成立逢十週年慶祝等活動。不過，陳毅等並非最高領導人，華國鋒1975年視察西藏時也還是副總理。

1980年5月，中共中央總書記胡耀邦、國務院副總理萬里到西藏視察。胡耀邦視察西藏時，中共尚有黨主席華國鋒，故而他也非當時中共排序最高的領導人。

1990年7月，中共中央總書記、中央軍委主席江澤民視察西藏。（中國西藏新聞網）

1987年9月，十四世達賴喇嘛在美國國會發表演講，此後拉薩又連發生騷亂。1988年3月，拉薩傳召大法會，期間再次發生騷亂，造成299人死傷。鑑於局勢不穩，中共中央政治局常委喬石於當年6月受命前往西藏視察。據稱，喬石出發前體檢發現心律有些問題，他不顧醫生的建議，在兩個保健醫生的陪同下堅持進藏。當喬石進入發生騷亂的寺廟跟活佛溝通時，有人往停車場砸石頭。

1988年12月，為控制西藏局勢，鄧小平決定派當時最年輕的省委書記、時任貴州省委書記胡錦濤去西藏擔任黨委書記。1989年1月28日，十世班禪額爾德尼在西藏突然圓寂，3月，拉薩再次出現騷亂。時年47歲的胡錦濤穩住了西藏局勢。

同年10月，剛在六四事件期間接替趙紫陽出任中共中央總書記的江澤民主持召開中央政治局常委會議，專題研究西藏工作，聽取胡錦濤的匯報並形成十條意見。

胡錦濤（中）在西藏期間和裝甲部隊官兵合影。（網絡圖片）

此後，為了掌握第一手材料，1990年7月，中共中央總書記、中央軍委主席江澤民決定到西藏視察。為了克服高山反應，已經64歲的江澤民先在青海省格爾木市停留三天，然後飛越崑崙山進入西藏，在胡錦濤的陪同下，江澤民先後對拉薩和日喀則等地區進行了為期一週的視察。

在西藏期間，江澤民先後到訪農村、牧區、工廠、電站、學校、醫院、解放軍和武警部隊駐地，並在拉薩市郊的羅布林卡（歷世達賴喇嘛的避暑夏宮）會見了帕巴拉·格列朗傑等西藏民族、宗教界人士。

江澤民此行還先後參觀了大昭寺、布達拉宮、扎什倫布寺這三座西藏著名古代建築。在大昭寺唐代文成公主像前，江澤民雙手合十佇立良久。在布達拉宮，江澤民看完文成公主進藏，五世達賴喇嘛赴京覲見順治皇帝，十三世達賴喇嘛進京拜見慈禧太后、光緒皇帝等壁畫，以及清朝乾隆和同治皇帝御賜匾額後題詞：「維護民族團結，弘揚民族文化」。

在即將結束對西藏的視察之際，江澤民專程前往位於日喀則的扎什倫布寺（歷世班禪額爾德尼駐錫寺院）看望僧眾，並瞻仰十世班禪額爾德尼法體。