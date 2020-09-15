中印衝突｜印媒稱中國在班公湖建軍事基地　斷印軍越過第4指企圖

中印邊境對峙僵局難解，印媒近日稱，中國在班公湖（Pangong Tso）地區建立軍事基地，而這一舉動切斷了印軍越過「手指4」地區的企圖。

印度「TimeNowNews」網站9月11日報道稱，班公湖的北岸分為8個「手（Finger）指」地形，雙方都在爭奪。由於中國在班公湖「手指5」地區建立了軍事基地，並在這裏佔據了一些高地，印度軍隊已經無法越過「手指4」地區。「手指」為軍事術語，意指伸入湖中的山峰。

文章稱，中國軍隊一直駐紮在「第4指」，並在「手指5」和「手指8」之間建立了防禦工事。此前印媒還稱，在「手指5」，解放軍部署了坦克，大炮和其他軍事裝備；「手指8」，解放軍建立了兵營並修建了地下隧道。

另據《今日印度》報道，一名印度官員稱：「在班公湖的南北岸都可以看到中國軍隊、車輛的移動和中國軍隊的新防禦工事。在一些地方，擁有重武裝的軍隊就在附近。」

這位官員稱，印度目前正在維持「最高警戒」狀態。另一位官員在描述脆弱的地面局勢時說，「一個小小的導火索就可能使局勢失控。」

此外，最新衛星圖顯示，解放軍在班公湖南岸的車輛帳篷、囤積的物資明顯增多，且設有新營地。不過，印軍在「手指4」主脊線側後方高地設立了據點，與主脊線上解放軍據點的距離在900米的射擊範圍內。印軍9月中旬在班公湖地區亦動作不斷。

有分析稱，印軍據點海拔高於解放軍據點。優勢是往下俯瞰不僅能看到解放軍據點，甚至遠眺可俯瞰「手指4」與「手指5」之間低矮處營地及通往「手指6」的道路；劣勢則是高處目標暴露且物資維繫難度係數高。

對於當前形勢，中印兩國外長於9月10日在莫斯科會見。兩國外長認為，兩國邊防部隊應該繼續對話，儘快脱離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。雙方應恪守現有邊境事務協議和規定，維護邊境地區的和平與安寧，避免採取任何可能使事態升級的行動。