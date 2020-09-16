【封殺華為】中紀委機關報：斷供華為或成中國晶片產業涅槃開端

9月15日，美國對華為的新禁令正式生效。在此之後，台積電、高通、三星及SK海力士、美光等主要元器件廠商將不再供應晶片給華為。 中紀委機關報《中國紀檢監察報》9月16日發表了題為《華為晶片斷供 「卡脖子」倒逼攻堅》的評論文章稱，美國此舉倒逼中國科技攻堅，或是中國晶片產業涅槃的開端。

文章指，正是由於沒有獨立的晶片製造，華為才顯得如此的被動。文章稱，中國在設計、製造晶片方面仍較落後。文章指，設計電子晶片必需的軟體EDA則被3家美國公司Synopsys、Cadence、Mentor高度壟斷，這3家公司共計壟斷95%以上的中國晶片設計市場；此外，在晶片製造環節，荷蘭ASML公司在全球光刻機市場佔據了霸主地位，其生產的EUV光刻機的鏡頭幾乎由德國的蔡司壟斷，雷射技術則又在美國Cymer手中。

8月19日，福建福州，華為舉辦的「2020創新數據基礎設施峰會•福建」活動上，展示區工作人員展示華為研發的AI芯片。（中新社）

文章說，中國很早就意識到了半導體產業的巨大潛力，投入資源建立了初級的半導體產業，然而，由於晶片製造相關的基礎科研能力不足，制程從微米深入納米後，中國無法跟上世界頂尖企業的發展步伐，缺少足夠的市場競爭力，差距逐漸拉大。

文章稱，晶片這一劫數，渡得過是「機」，過不了則「危」。文章又引述中國工程院院士、中國科學院計算技術研究所研究員倪光南表示：「曾經，我們在很多方面，希望能夠用更省事的辦法解決問題，所謂『造不如買，買不如租』。實踐證明，核心技術是買不來的。中國晶片技術和產業的『短板』最終還是需要中國人踏實創新來解決。」他表示，從這個意義上來說，華為事件是全民的「警醒劑」，有積極的一面。

倪光南稱，目前中國的短板主要是晶片、作業系統、工業軟體以及大型基礎軟體方面；如果能夠整合國內資源，利用好人才和市場優勢，突破這些短板並不會需要很長時間。

文章又回顧了習近平9月11日在北京科學家座談會上的講話，習近平當時指出中國在工業方面，一些關鍵核心技術受制於人，「是在科技創新領域被卡了脖子，或者受制於人，或者受制於我們自己的技術短板」。

中國工程院院士、中國科學院計算技術研究所研究員倪光南。（網絡圖片）

文章引述上海市科學學研究所所長石謙研究員稱，習近平關於很多「卡脖子」技術根源問題的論斷十分深刻，並指如今中國為在國際競爭合作中佔據主動地位，必須把原始創新能力提升擺在更加突出的位置。

文章又指，8月4日，國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高品質發展的若干政策》強調集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。據央視財經8月19日援引國務院發佈的相關資料顯示，中國晶片自給率要在2025年達到70%，而2019年我國晶片自給率僅為30%左右。

此外，文章還提及，中國企業也加大對半導體的研發投入，如中芯國際5月15日發佈公告稱，旗下14納米及以下產能平台中芯南方將獲得注資，註冊資本由35億美元增加至65億美元；阿里通過收購兩家晶片企業和投資五家晶片企業進軍晶片領域。

文章說，關鍵核心技術是買不來、討不來的，只有把關鍵核心技術掌握在自己手中，才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。

文章最後強調，眼下中國晶片產業正在進行一場沒有硝煙的戰爭，這一仗的勝負，要放在十年乃至更長時間來評估；對於華為來說，這毫無疑問是痛苦而艱難的時刻，但這或許也將成為華為，乃至整個中國晶片產業涅槃的開端。