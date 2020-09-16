兩岸關係｜大陸軍演是準戰爭行為還是心理戰？台卸任防長看法不一

中國大陸近期在周邊海域屢次進行演練，還曾模擬試射數枚具有針對性的東風導彈。接連的舉措，似乎明示着兩岸衝突機率的確急遽升高。 對此，台灣兩位前國防部長有着截然不同的看法。陳水扁時代最後一任防長蔡明憲認為，解放軍的軍事行動已構成「準戰爭行為」，他呼籲蔡英文應該對北京提出嚴厲警吿。而馬英九時期同樣擔任過防長的楊念祖則認為，解放軍的活動不過是中共對台的心理戰。

蔡明憲認為，台、美、日三方應設置熱線並組成聯合危機處理平台，以共同防禦並遏止中國大陸的「準侵略」行徑。他說，大陸近期在相關海域進行的軍演已影響亞太的區域穩定及和平，而對台的連串軍事挑釁也是「準戰爭行為」，即便只是進行飛彈模擬試射或發射商業性衛星火箭，只要飛越台灣，若因意外墜落或中途失敗爆炸，會對台灣造成威脅，因此，台灣有權適時以飛彈攔截來因應。

陳水扁時代最後一任防長蔡明憲。（網絡圖片）

蔡明憲認為，中共戰機只要距離台灣百里內、甚至進入24海哩的領海空內，台灣就可以鎖定之，當警吿驅離未果後，台灣可在自我防禦基礎上向其發射飛彈，他表示，這一槍不是台灣刻意為之，而是面對大陸的行為所必須採取的自我防禦行動。

蔡明憲說，蔡英文應向中國大陸表達嚴正的警吿，而對於北京的準戰爭挑釁行為，他則呼籲亞太區域國家為各自的航行自由權和安全建構區域聯防，在東亞地區籌建類似北約的組織，特別是美、日、台應儘快設置熱線並組成三邊聯防機制，以進一步遏止北京的軍事恫嚇行徑。

不過，在馬英九時期擔任過防長的楊念祖則認為，解放軍的挑釁不過是中共對台的心理戰。

馬英九時期擔任過防長的楊念祖。（維基）

楊念祖說，中國大陸只是用軍事的一些活動來強化心理戰，也是警吿台灣不要造次，解放軍隨時都會針對台灣的行為來做出反應，他認為，這些舉動大部分都是心理戰。」

與蔡明憲不同，楊念祖說他對台海局勢不至於到悲觀的地步，解放軍確實提高了對台的恫嚇，但據他的解讀，共軍所釋放出來的訊息，只是警吿台灣不要太過於傾向美國，或做出任何有違兩岸利益的作為。

楊念祖強調，雖然民進黨政府不斷對外宣傳，中共的軍事行動會引發區域緊張情勢，也容易擦槍走火、不利於維持和平，但他說，目前看來兩岸都很克制，蔡英文政府也很謹慎，「守着底線，不曾挑釁」，因此，兩岸目前都還是在有限的風險內（calculated risk）謹慎行動，只要雙方不要再互相挑戰底線，應不至於爆發軍事衝突。至於蔡明憲提出的美日台軍事同盟，楊念祖認為可能性不高。