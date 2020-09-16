蒙古總統會見王毅：增加對華優質農牧產品及煤炭出口

據中國外交部網站，蒙古國總統巴特圖勒噶16日（周三）在烏蘭巴托會見國務委員兼外長王毅。 巴特圖勒噶表示，蒙方願同中方深化各領域合作，不斷擴大貿易規模，增加對華優質農牧產品、煤炭出口，加強邊境口岸及公路鐵路跨境運輸合作，便利兩國經貿和人員往來。蒙方願同中方加強蒙中俄三方合作，共同維護地區發展繁榮與和平穩定。

蒙古國總統巴特圖勒噶16日（周三）在烏蘭巴托會見國務委員兼外長王毅。（中國外交部網站）

巴特圖勒噶又表示，蒙方高度重視蒙中關係，願同中方攜手努力，不斷為蒙中全面戰略夥伴注入新的內涵。

王毅表示，中國市場巨大，將為蒙方發展提供重要機遇，願進口更多符合國內市場需要的農牧產品和能源產品，加強邊境口岸、過境貨物運輸合作，盡早探討簽署雙邊自貿協定，推動雙邊貿易規模不斷增長。中蒙俄合作是鄰國之間的互利合作，我們要落實好三國經濟走廊建設，有序推進重要合作項目。

王毅強調，中蒙是永久的鄰居，也要做永遠的好朋友，這是我們必須堅持的大方向。雙方應加強政治互信、夯實兩國關係的政治基礎，確保兩國關係長期健康穩定發展。

內蒙古政府上月底推出新政策，當地以蒙古語授課的小學，自秋天起改用漢語教學，結果引起民眾強烈反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並聚集上街抗議，不時爆發警民衝突。據早前報道，王毅15日在烏蘭巴托同蒙古外交部長恩赫泰旺舉行會談。路透社報道，首都烏蘭巴托有示威抗議王毅到訪，指控北京壓迫蒙古文化。