方舟子稱國內專欄被中科院暫停　因對鍾南山陳薇發表「不當言論」

現居美國的內地科普作家方舟子（原名方是民）周三（16日）在Twitter發文稱，有人接到領導通知，指他對國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山等人的「不當言論突破底線」，因此被中科院主管雜誌《科學世界》暫停專欄。

方舟子周三（16日）在Twitter上表示，他在《科學世界》上的科普專欄遭停，「說是接到領導通知，我對鍾南山、陳薇（軍事科學院軍事醫學研究院研究員）、張伯禮（天津中醫藥大學校長）的『不當言論』 『突破底線』『造成輿情』，不能再登我的文章，下期本來已經排好版也只能臨時改版換下我的文章。沒法對我的『不當言論』跨國追捕，所以就停掉我的科普專欄？那我就不做科普多發『不當言論』，看還能把我怎麼樣。」

方舟子其後又貼出自己的「揭假」影片，指其惹怒了某個「領導」，不僅命令關掉他在「牆內」最後一個科普專欄，還派出翻牆「水軍」來罵他。據悉，方舟子在這段影片中稱陳薇和張伯禮不是真正的科研人員，還指他們「一貫騙人、害人」。

方舟子還發文批評陳薇是「穿軍裝的學術騙子」，「陳薇聲稱自己搞出不怕病毒發生變異的萬能疫苗了？她是不是要申報諾貝爾獎？中國學術騙子本來就多，穿軍裝的學術騙子尤其多，因為更無人敢監督。」

方舟子在YouTube上稱鍾南山是「帶貨院士」。（YouTube）

此外，方舟子的YouTube官方頻道在5月也上載了一段「方舟子揭假：帶貨院士鍾南山」影片，方舟子指鍾南山推銷伊利產品，以及推銷其他飲料、保健品、中藥、氫氧霧化器、空氣淨化器等近20年。

據此前報道，全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會9月8日舉行。會上授予鍾南山「共和國勳章」，並授予張伯禮、張定宇、陳薇「人民英雄」國家榮譽稱號。

方舟子則是內地一位著名的科普作家，內地媒體有時會稱他為「打假鬥士」、「科學鬥士」。他經常在網路上揭露院校教授、研究員學術造假和學術腐敗等，並會不時批判宗教、偽科學、偽氣功、偽環保，中醫等範疇。言論涉及社會、生活、學界各個領域，往往會引起社會各界廣泛關注，造成爭論。

（綜合報道）