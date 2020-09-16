「吉林一號」高分03系列衛星成功跟蹤監測飛行中的戰機　引發關注

中國「吉林一號」高分03系列衛星於9月15日發射升空，此次發射衛星包括3顆視頻衛星和6顆推掃衛星。這些視頻衛星還拍下了飛行中的戰機畫面，引發外界關注。

9月15日，中國在黃海海域用長征十一號海射運載火箭，採取「一箭九星」方式將「吉林一號」高分03-1組衛星送入預定軌道，成功發射。

隨後，網傳視頻顯示， 「吉林一號」高分03系列衛星對飛行中的戰鬥機跟蹤和監測，並拍下相關畫面。

此事迅速引發中國輿論熱議。有網友感歎稱，「吉林一號」高分03系列衛星跟蹤信號正常，圖像清晰，分辨度高。

中國官方也曾介紹稱，此次發射的「吉林一號」高分03系列衛星採用輕量化結構設計等創新技術，它們的重量被控制在40kg量級，相當於首顆「吉林一號」衛星重量的十分之一。儘管重量在變輕，但技術指標仍然出色。推掃衛星全色分辨率優於1m，視頻衛星分辨率優於1.2m。

有分析稱，「衛星直接跟蹤顯示戰機位置，意味着以後將不再需要雷達探測，而隱形戰機也將無所遁形。」還有網友進一步解釋稱，隱形戰機並不是光學隱形，而是雷達波隱形。因此，衛星鎖定隱形戰機，也是反隱形手段的一種，當然這背後的技術也很複雜，「不是一般國家玩的了的」。

不過，央視新聞此前報道稱，此次發射的衛星主要用於獲取高分辨率可見光推掃影像和視頻影像，將為國土資源普查、城市規劃、災害監測等提供遙感服務。中國的衛星能否監測隱形戰機，還有待技術的進一步考量及官方驗證。