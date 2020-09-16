港澳商人列民企統戰對象　習近平：團結民營經濟人士是重要任務

據央視新聞今日（16日）報道，國家主席習近平近日對做好新時代民營經濟統戰工作作出重要指示。習近平強調，要把團結好、引導好民營經濟人士作為一項重要任務，更好推動民營經濟健康發展。 中央辦公廳近日印發的《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》文件提到，統戰工作要面向所有民營企業和民營經濟人士，包括在內地投資的港澳工商界人士。

2018年，習近平在遼寧忠旺集團考察。（新華社）

習近平指出，民營經濟統戰工作不斷加強和完善，在服務黨和國家中心工作中發揮了重要作用。非公有制經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長具有十分重要的意義。

他又強調，要堅持「兩個毫不動搖」，把團結好、引導好民營經濟人士作為一項重要任務。各級黨委要加強對民營經濟統戰工作的領導，全面貫徹黨的方針政策，抓好黨中央各項決策部署貫徹落實。各級統一戰線工作領導小組和黨委統戰部要發揮牽頭協調作用，工商聯要發揮群團組織作用，把民營經濟人士團結在党的周圍，更好推動民營經濟健康發展。

此外，全國民營經濟統戰工作會議今日在北京召開，會上傳達了習近平的指示。中共中央政治局常委、中央統戰工作領導小組組長汪洋在會議中表示，要增進民營經濟人士對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、情感認同，也要把中央支持民營經濟發展的政策措施落到實處。

港澳商人也被中央列為民企統戰對象。（資料圖片／中新社）

中共中央辦公廳近日也印發了《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》文件，要求加強民營經濟人士思想政治建設，教育引導民營經濟人士在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同中共中央保持高度一致，始終做政治上的明白人。

上述文件還明確工作範圍是面向所有民營企業和民營經濟人士，包括在內地投資的港澳工商界人士：

「工作對象主要包括民營企業主要出資人、實際控制人，民營企業中持有股份的主要經營者，民營投資機構自然人大股東，以民營企業和民營經濟人士為主體的工商領域社會團體主要負責人，相關社會服務機構主要負責人，民營中介機構主要合夥人，在內地投資的港澳工商界人士，有代表性的個體工商戶。」

（綜合報道）