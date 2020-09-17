王毅不點名批美國：策動「顏色革命」　欲遏制中俄製造「新冷戰」

外交部部長王毅結束上海合作組織成員國外長理事會會議及訪問俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古國四國行程後於16日返回中國。他接受官方傳媒《新華社》專訪，提到今次的會議的核心任務，是為將於11月舉行的視像峰會作政治準備，並已達成一系列重要共識和成果。 在中美關係上，王毅不點名批評有「某些域外勢力」以各種借口插手本地區國家內部事務，又毫無道理地實施遏制打壓，甚至試圖製造所謂「新冷戰」。

王毅（左四）早前到俄羅斯首都莫斯科出席上海合作組織成員國外長理事會會議。（新華社）

王毅表示，今次上合組織外長會議是新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行以來，首次召開的實體多邊會議，也是疫情防控常態化背景下，各方重啟線下交往、面對面探討合作的一次重要嘗試。會議有五大方面的重要共識和成果，分別是確定請成員國元首發表世界反法西斯戰爭勝利75周年聲明、凝聚構建人類命運共同體共識、推動國際抗疫合作、拓展全方位合作及倡導支持多邊主義。

其中有指美國謀求打造「印太版」北約並推動「印太戰略」向北「擴員」，王毅強調俄羅斯、中亞、蒙古國是中國西北重要周邊，中國高度關注本地區形勢，真心希望各國長治久安和發展繁榮。

王毅表示，近幾年中國與周邊國家以及周邊國家之間的關係總體勢頭良好，但與此同時，世界動蕩加劇，地區安全面臨新威脅新挑戰，國際恐怖組織和地區「三股勢力」復趨活躍。

中國電訊設備製造商華為近年來備受美國打壓。（中新社）

王毅更稱有「某些域外勢力」以各種借口插手本地區國家內部事務，甚至策動新一輪「顏色革命」，並且又出於維持單極霸權需要，編造各種謊言惡意抹黑中俄等新興經濟體國家，毫無道理地實施遏制打壓，甚至脅迫其他國家選邊站隊，試圖製造所謂「新冷戰」，「這種行徑突破了國與國交往底線，不符合各國共同利益，國際社會不會接受，必將在歷史上留下不光彩的記錄。」

王毅指，此次訪問，各國一致認為安全和戰略協作是中國與各國高水平互信的體現和全方位合作的重要組成部分，各方均積極評價雙方戰略安全、防務交流、執法安全合作成果。王毅表示，面對新形勢，中方將同各國加強三方面合作，第一是積極踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，第二是在雙多邊層面不斷提升安全合作水平，合力打擊「三股勢力」、毒品走私和跨國有組織犯罪，以及堅定支持彼此走符合本國國情、人民自主選擇的發展道路，反對任何人、任何勢力以任何借口干涉別國內政。

（新華社）