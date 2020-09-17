內蒙古漢語授課風波｜錫林浩特稱近3500民族語言授課學生全部到校

內蒙古自治區上月底推出新政策，要求當地以蒙古語授課的學校，自秋天起改用漢語教授小學語文、小學道德與法治科、初中歷史科，結果引起民眾強烈反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並聚集上街抗議，不時爆發警民衝突。 其中在錫林浩特市，當地政府日前發出公告，表明未在規定時間內按時入學，學生及家長在各類項目和扶持政策都會被重罰，相反就會有優待。 錫林浩特市官方微信今日（17日）表示，截至今日早上9時，以民族語言授課的3間小學及1間中學，3469名學生全部到校，各學校全面恢復正常教學秩序。

《錫林郭勒日報》報道指，錫林郭勒盟35所蒙古語授課學校已基本恢復正常教學。（《錫林郭勒日報》微信公眾號）

錫林浩特市是錫林郭勒盟的首府，中共錫林郭勒盟委機關報《錫林郭勒日報》今日報道指，截至今日上午9點40分，錫林郭勒盟35所蒙古語授課學校已基本恢復正常教學。

此外，內蒙古新聞網昨日（16日）引述內蒙古自治區就業服務局透露，京蒙扶貧協作百名技能教師培訓班開班，來自內蒙古7個盟市、31個旗縣、19所技工院校的134名老師赴北京參加培訓。

據報道，為進一步推進京蒙扶貧協作，北京市人力資源和社會保障局對接自治區技能教師培訓需求，挑選了5所技工院校承擔培訓任務，成立了專業的教師隊伍，制定了特色專項培訓方案，圍繞專業能力和教學能力等方面設計了課程。此次培訓為期10天，涉及護理、家政、電子商務、汽修、手工藝等16個技能培訓項目。

據早前報道，錫林浩特市政府日前發出公告，表明未在規定時間內按時入學，學生及家長在各類項目和扶持政策都會被重罰，相反就會有優待。公告列明，在9月16日前送子女入學的家長，將會按時足額發放草原生態等獎補資金。相反，在9月17日及之後才送子女入學，獎補資金全部暫停發放，同時當局會按照牧業年度載畜量標準立即展開載畜量核查，並以超載程度「依法從重處罰」。

公告又稱，新政策是國家事權，是中央加強少數民族地區國家通用語言文字教育的重大決策部署，必須貫徹執行，9月16日晚上6時前未按時報到入學，高中學生會被自動退學、取消學籍，小學及初中學生亦會取消享受的各類補助、資助。

此外，公告稱拒不執行者會被取消一切市本級安排的惠農惠牧政策性補貼，市農業銀行、農村信用聯社等金融部門同時五年內停止辦理貸款手續。