針對台海局勢　解放軍海軍掃雷訓練被指為登陸作戰做準備

自8月以來，解放軍在大陸周邊海域進行多場規模不等的軍事演習，引發關注。9月16日，浙江海事局再發消息，指17日解放軍於東海再進行軍事演習。同期，大陸軍隊的掃雷訓練被指為登陸作戰做準備。

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無獨有偶，9月16日，央視《軍事報道》披露，東部戰區海軍掃雷艦編隊在東海進行反水雷綜合訓練。掃雷艦多被稱為「海上開路先鋒」，專門用來清除水雷等爆炸物，為船隻提供海上安全通道。

根據視頻畫面，東部戰區海軍出動的是081型掃雷艦，該艦滿載排水量達1,200噸，裝備有H/PJ-14型30毫米單管遙控自動艦炮，搭載有掃雷裝置。

訓練期間，081型掃雷艦江山艦（舷號835）進行艦炮對空、對海射擊，並投放掃雷裝置。整個訓練貫穿晝夜。

相較於航母、兩棲攻擊艦等大型艦船，掃雷艦雖然噸位小，但其在海軍中的地位不可忽視，因為掃雷艦一般在戰爭中為主力艦船開闢航道，衝在最前，以消滅各種型號的水雷。

大陸海軍不斷強化登陸作戰，目標多被認為是直指台海。（資料圖片）

近來台海局勢複雜多變，輿論中一直存在大陸有武力解決台灣之意的聲音。如果發起大規模登陸台灣島作戰，那麼大陸軍隊的登陸力量——包括坦克登陸艦、兩棲攻擊艦、護航艦船，甚至是登陸氣墊船，則需要有一個安全的海上通道。

面對台灣海軍可能在台灣海峽設置雷區，大陸海軍自然會使用造價昂貴的081型掃雷艦前去掃雷。此次訓練應是為應對未來可能的戰事而積累作戰經驗。