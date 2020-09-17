崔天凱：台灣香港新疆不屬美國領土　中國解決問題是自己的事情

近日中國駐美大使崔天凱接受美國前財政部長保爾森（Henry Paulson）訪問。 崔天凱表示，中美之間有很多分歧，包括台灣、涉港、涉疆、南海等問題，但看看地圖就發現這些問題沒有一個靠近美國，更不在美國領土範圍，這些問題明明都是中國的內政。 崔天凱續稱，中國解決領土完整和國家統一問題，這都是中國自己的事情。中美長期以來很好地管控分歧，但美國一些人試圖突破「紅線」，這將帶來嚴重後果。

崔天凱表示，中美長期以來很好地管控分歧，但美國一些人試圖突破「紅線」，這將帶來嚴重後果。（資料圖片）

崔天凱參加保爾森主持的「對話保爾森」訪談節目，有關訪談內容已於9月14日對外播出。崔天凱表示，有人指中國能夠成為全球第二大經濟體，是靠佔他國便宜、竊取他國技術，這種說法對中國人民很不公平。中國開放的大門只會越開越大，因為雙循環發展格局真正目標是充分發揮國內市場潛力，讓市場經濟運行得更加高效。因此，國內循環和國際循環是相互促進的關係。

崔天凱指，在中國堅持提高開放水平的時候，有些國家卻在想方設法設置障礙，他們針對TikTok（抖音國際版）、Wechat（微信國際版）、華為等設置各種壁壘。這才是我們的真正挑戰。在我們開門迎客時，他們卻在築墻擋人。

崔天凱又指出，每個國家關心自身國家安全合情合理，但我們要小心不要被毫無根據的恐懼、猜疑、仇恨等情緒所誤導、蒙蔽，甚至落入陷阱。如果這樣的話，每個人都不會感到安全，這與維護國家安全的初衷背道而馳。