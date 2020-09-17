布蘭斯塔德：因家庭原因卸任駐華大使　以義工身份助特朗普競選

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）即將卸任，並將於10月初返回美國。布蘭斯塔德今天（17日）接受鳳凰衛視專訪，透露自己決定卸任主要是家庭和個人原因。回到美國後，他將以義工的身份協助、支持特朗普的總統競選，但不會正式加入競選團隊。

布蘭斯塔德稱，太太同自己想念在艾奧瓦州的兒孫，兩人認為是時候回去，希望回到艾奧瓦州後見到家人同朋友。

布蘭斯塔德還透露，自己回到美國後將以義工的身份協助、支持特朗普的總統競選，但不會正式加入競選團隊。布蘭斯塔德又認為自己任內的最大政績就是曾參與中美經貿磋商，並見證了第一階段貿易協議的簽署。

布蘭斯塔德還表示，他在上任之初曾公開說過，希望訪問中國的所有省份，但受到今年疫情的影響，最終只訪問了26個省份。他指這是自己任上的遺憾，但希望未來仍有機會完成這個心願。

圖為2017年9月30日，中國國家主席習近平與布蘭斯塔德在北京人民大會堂握手。（Getty）

據早前報道，官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文指出，美國一般都是在大選之後調換駐外大使，現在換布蘭斯塔德顯得很突然。當初布蘭斯塔德就任駐華大使，中美輿論都對他能夠為促進兩國關係發揮作用有較高期待，然而他任職駐華大使的這3年是中美關係最為惡化的3年，他處在了一個非常尷尬的位置上。

《環球時報》又引述專家稱，布蘭斯塔德卸任後，他之前推行的路線或將被改弦更張，繼任者可能是更符合美國鷹派風格的對華強硬人物。

（綜合報道）