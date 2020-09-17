方方日記｜法文版出版　北大教授：對中國抗疫成果進行抹煞式否定

中國作家方方在武漢封城期間寫下的《封城日記》在法國出版，再次引起輿論關注。對此，北京大學教授張頤武在其微博發文批評方方。

據法國國際廣播電台9月14日報道，方方在新冠肺炎疫情期間寫下的《封城日記》法文版近日在法國出版。法文版介紹中寫到，「在一個被恐懼矇住了眼睛的時代，方方的聲音仍然震耳欲聾。她的熱情和誠摯喚醒我們在面對災難和政治緘默時的首要義務：精神自由和人道主義。」

方方在接受採訪時透露，「武漢封城時，我被封在了城中。封城的第三天，上海的文學雜誌《收穫》主編向我約稿寫《封城日記》，所以我覺得自己可以先記錄一點素材，由此在自己的微博平台開始記錄。」

方方表示，這場疫情給人類或全球帶來的變化還有待觀察，人類一向惰性十足並且健忘，不可能一場疫情就立即改變什麼。

對於是否有寫新書的計劃，方方表示，「因為《封城日記》的緣故，中國所有的出版社都不敢出版我的書，他們擔心自己『政治不正確』。再加上我被網絡暴力攻擊長達幾個月，到目前仍未完全停息。而中國官方是否會對我處罰，目前沒有音訊，這也讓我處在一種不確定狀態中。所以我索性停止了寫作，近期一直以休息為主，讀書，以及做一些資料工作。」

湖北作家方方因在中國新冠肺炎疫情期間撰寫《封城日記》飽受爭議。（資料圖片）

雖然方方已經封筆，但圍繞她的話題卻沒有停止。9月15日，北京大學教授張頤武在其微博發文稱，關於《封城日記》的全球鼓譟，讓反中國反中華民族勢力的興奮和激動還遠未過去。隨着《封城日記》的法文版最新出版，又引發宣傳狂潮。

張頤武表示，「法國國際廣播電台介紹了這部日記在法國出版的情況並書面專訪了方方本人，仍然對中國進行的兇悍而放肆的攻擊，對中國抗疫的成果進行抹煞式的否定，方方在這裏扮演了一個重要的角色。」

張頤武指出，法國國際廣播電台在介紹《封城日記》時，就對中國進行了攻擊。其實這種完全沒有根據的對於日記的追捧，正是把方方所寫的日記當作攻擊和否定中國抗疫的最好的工具來使用的。

張頤武表示，當然方方也是竭盡全力的配合這種對於中國的攻擊，方方對於自己受到反華反中華民族的勢力的追捧感到萬分得意，欣欣然覺得配合作為工具被肯定的狂喜表露無遺。

對於方方所說的「我被網絡暴力攻擊長達幾個月，到目前仍未完全停息。而中國官方是否會對我處罰，目前沒有音訊，這也讓我處在一種不確定狀態中。」張頤武則表示，這些說法顯然是試圖用她在整個華人世界和華人社會被廣泛蔑視和質疑的處境向西方喊話，其用心當然是非常清晰的，既威脅中國社會，也否定中國和武漢的現實。

對於方方所寫的《封城日記》，多維新聞曾在《快評：活在偽自由主義烏托邦裏的任性方方》一文中指出，方方有權對體制與社會缺陷進行批判，這不僅是她的權利和自由，是她的職業，也是她身為一個國家公民的責任。任何一個正常社會都不能只有一種聲音，任何只允許一種聲音存在的個人或組織都應該被批判、應該引起社會警覺。