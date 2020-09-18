直-10已為部署075兩栖艦做準備　將在未來渡海登陸作戰發揮作用

075型兩棲攻擊艦是中國首款大型兩棲攻擊艦，如今首艘艦已經完成海試試航回港。與此同時，直-10武裝直升機攜帶彈藥在071型船塢登陸艦成功完成了艦上起降、跨海機降突擊等多個實戰化科目的訓練。內地《兵工科技》雜誌稱，這應該是為該機將來登上075型兩棲攻擊艦做準備。

事實上，解放軍很早就開始直-10的上艦試驗，2014年3月，南京軍區某陸航旅的直-10與海軍展開聯合軍事演習，成功降落在913號坦克登陸艦甲板上，這也是直-10首次降落在海軍艦船上。

中國軍方在不斷加強提升075型兩棲攻擊艦的戰鬥力。（微博@砌牆之石）

之後，陸航的直-10多次在聯合演練中在海軍的坦克登陸艦和船塢登陸艦上起降，就連直-19也在民用半潛船改裝的「海上中繼平台」上，進行了油彈補給和直升機搶修訓練。

直-10多次在海軍艦船上進行起降訓練，不僅標誌着解放軍陸軍和海軍聯合作戰、聯合訓練已經進入新的階段，同時也是為其部署在075型兩棲攻擊艦做準備。

畢竟直-10上艦並不簡單。儘管都是直升機，但使用環境截然不同，艦艇本身處於漂浮狀態，因此甲板並非如陸地那樣穩定，在高海況條件下甲板的水平位置不斷變化，降落的難度大了很多。飛行員首先要適應和克服船體隨着海浪的搖晃干擾，熟悉海況和海上氣象條件、正確辨識海上方向和目標，同時與艦上的引導人員密切配合。而且在艦上對飛機進行維護、保養和掛彈加油等作業方式也與陸地機場有所不同，地勤人員同樣需要進行磨合。

目前，世界各國都注意到了將武裝直升機納入渡海登陸作戰體系的重要性，也就是說，武裝直升機上艦將是未來的發展趨勢。不過要最大程度發揮艦載武裝直升機的作用，還需要直通甲板的大型兩棲艦船或直升機航母作為平台。

因為武裝直升機上艦，不是說能在上面起降就行，而是要隨艦作戰的，這就需要足夠的空間來容納其航油、零備件、武器彈藥、維護裝備和保障人員，艦小了是不行的。

075型兩棲攻擊艦是中國最新研製的大型兩棲作戰艦船，據相關媒體的報道稱，該型兩棲艦長250米，寬45米，滿載排水量在4萬噸左右，採用「側置艦島+全直通甲板」設計，擁有巨大的飛行甲板面積，甲板上設置有6個大型直升機起降點，裝備2台飛機升降機，甲板下還設置有大型機庫，具備強大的飛機搭載能力。

針對075型兩棲攻擊艦的性能，中國軍方官方曾在8月27日首次予以回應。中國國防部新聞發言人吳謙表示，「我可以證實，中國海軍首艘075型兩棲攻擊艦已順利完成第一階段航行試驗。該艦是中國自主研製的首型兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。」

8月5日13時30分左右，中國海軍075型兩棲攻擊艦一號艦在拖船的協助下離開上海滬東中華造船廠泊位，開始進行首次海試，在前一天上海海事局就發出了航行公吿。8月23日，經過18天的試航之後，075型兩攻擊艦首艦完成試航，返回上海滬東造船廠。

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有專家分析，075型兩棲攻擊艦最多可搭載30餘架各型直升機，這裏面至少有一半數量會分配給武裝直升機。

鑑於目前中國只有直-10這麼一款主力武裝直升機，所以該機被部署到075型兩棲攻擊艦上是早晚的事，也只有搭載在075上，才能充分發揮該機在兩棲登陸作戰及濱海作戰中的巨大作用。

與直-10之前起降過的072型坦克登陸艦和071型船塢登陸艦相比，075兩棲攻擊艦上面的飛行甲板要大得多，每個起降點的空間很大，一點不顯得擁擠，直升機的調配和甲板作業更加順暢和方便，可以輕鬆起降直-8系列大型直升機，對於體積更小的直-10來說更加不是問題。甲板下方的大型機庫也有足夠的空間來容納直-10作戰所需的各種維護裝備和物資。

此外，075型兩棲攻擊艦的二號艦也已經下水，第三艘正在加班加點地建設，預計將於2023年之前全部服役。

在075兩棲攻擊艦尚未交付入列之際，解放軍就展開直-10上艦的演練，就是提前把準備工作做好，到時可讓075兩棲攻擊艦早日形成戰鬥力。總之，直-10與075的結合，將在解放軍未來渡海登陸或者奪島作戰體系中發揮重要作用。