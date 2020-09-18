1700多家在華日企「排隊」撤離？中國學者：少數企業有調整屬正常

《日本經濟新聞》早前報導指，目前已有超過1700間在中國設廠的日本公司向日本政府申請補助撤離中國，《日經》指，由於勞動成本上升，在中國設廠的吸引力早已大不如前，加上中美之間的新冷戰，讓不少日本企業「就算沒有補助也要離開中國」。 對此，南開大學世界近現代史研究中心教授、日本研究院副院長張玉來在《環球時報》發文指，一些媒體炒作日企正在大舉撤離中國，這與事實是嚴重不符的。

張玉來表示，1,700多家企業佔目前日本在華企業近3.5萬家總數的不到5%。通常情況下，5%至10%的企業因經營環境和自身狀況等原因，調整經營戰略甚至撤出中國市場，都屬正常。

日企撤離中國的話題引起熱議。（AP）

他表示，從最近日本對華投資趨勢來看，不降反增。日本貿易振興機構（JETRO）調查顯示，2019年日本對華投資143.7億美元，按年增長約24億美元，增幅約24%。即便受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，2020年上半年日本對華投資也已達64.5億美元。以日本資生堂為例，它不僅年初就宣布將在上海新設研發中心，還表示將「下血本」在華推進數字化轉型。

張玉來表示，疫情暴發以來，日本政府曾表示過，要求日企將部分產業鏈從中國撤回日本或轉移到東南亞，「以減少對中國的依賴」。但在目前世界經濟衰退風險加大的背景下， 「中國因素」對日本經濟變得更重要，日本政府也不會貿然選擇「脱鈎」。

不久前，日本政府推出一項補貼政策，對撤出中國的企業給與補償，首批申請搬遷補助的企業近90家，第二批截至今年7月底，申請企業有1670家。目前日本政府正在審查，預計10月公布可以獲得補助的企業名單。

不過，另一方面，在9月15日，中國日本商會在京發佈《中國經濟與日本企業2020白皮書》，其中援引JETRO的問卷調查，顯示超過九成在華日企計劃維持現狀或擴大業務。

JETRO北京代表處所長堂之上武夫在白皮書發佈現場補充了一個信息，稱日媒所說的「1700家日企」，並非僅指從中國撤離的日企。