解放軍台海實戰演練多架戰機逼近台空域　胡錫進：這就是攻台預演

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）率團訪台之際，中國軍方警吿稱「玩火者必自焚」，同時公布解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱，此次演習就是攻台的實操性預演。

胡錫進9月18日在微博發文表示，通過這次演習，也通過之前的系列演習，解放軍不斷積累攻台經驗，掌握台灣防禦體系的系列關鍵數據。它們就是攻台的實操性預演，只需一個政治理由把它們從演習版激發成實戰版，「台獨」的一切就將灰飛煙滅。

今天上午，中國國防部新聞發言人任國強宣布，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

他警吿稱，「美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台製華還是挾洋自重，都是痴心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚。」

與此同時，台媒報道指，解放軍戰機從台灣西南、西部、西北和北部四個方向逼近台灣，台灣22次「廣播驅離」，稱廣播內容出現「接近領空」的字眼罕見。

台灣空軍在一小時內接連發出廣播，驅離逼近的解放軍軍機，涉及西南空域、西部空域、北部空域、西北空域。（自由時報）

對此，胡錫進表示，「美國高官來一次，解放軍的戰機就要逼近台灣一步。如果美國國務卿、防長來台灣，解放軍戰機就應飛越台灣島，直接去台島上空演習。我們試射的導彈更應該飛越台灣，直至飛越台所謂『總統府』上空。民進黨當局不想過了，我們就來成全它。」

他認為，解放軍東部戰區此次軍演釋放兩大突出信號。第一是，中國國防部明確表示軍演針對當前台海局勢，「這說明解放軍不再諱言，我們威懾的就是美台勾連，這不僅是決心和意志展現的升級，而且是定點瞄準。」

二是解放軍的反應速度極快。解放軍的這次重大演習也未提前宣布，更像是一個應急決定。而這麼大的行動，能夠如此短時間裏組織起來，這是一個十分強烈的信號。它說明解放軍已有能力在極短時間裏動員組織針對台灣的軍事行動，這說是演習，但它更像實戰，是解放軍和整個國家針對台海局勢一次應急反應的實操過程，因而它具有極其重要的意義，是中國大陸針對台海局勢擺出的新的重大砝碼。