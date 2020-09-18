習近平長沙考察製造文化產業　強調關鍵核心技術必須牢牢掌握手中

國家主席習近平9月16日起赴湖南考察調研，他17日來到長沙，先後到訪山河智能裝備股份有限公司、馬欄山視頻文創產業園及湖南大學岳麓書院。 習近平強調，「關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中，製造業也一定要抓在我們自己手裡」，希望湖南製造業抓住機遇，實現更好發展，為國家作出更大貢獻。

習近平在山河智能裝備股份有限公司考察調研。（新華社）

在山河智能裝備股份有限公司，習近平察看該公司的生產線和產品展示，了解技術研發、生產製造、銷售經營情況。聽說該公司成功研發200多種具有自主知識產權和核心競爭力的裝備產品後，習近平大讚「今天天氣雖冷，但我心裡是熱乎的，你們的創新精神給我留下深刻印像。」習近平稱，創新是企業經營最重要的品質，也是今後中國「爬坡過坎」必須要做到東西，「關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中，製造業也一定要抓在我們自己手裡。」

習近平下午來到馬欄山視頻文創產業園，察看文創產品展示，並與當地的青年從業人員進行交流。習近平指，文化產業是一個朝陽產業，湖南文創亦很有特色。現時文化和技術深入結合，文化產業快速發展，從業人員也在不斷增長，「這既是一個迅速發展的產業，也是一個巨大的人才蓄水池，必須格外重視。」習近平又提到，文化產業既有意識形態屬性，又有市場屬性，但意識形態屬性是本質屬性，一定要牢牢把握正確導向，堅持守正創新，確保文化產業持續健康發展。

習近平與岳麓書院的學生交流。（新華社）

至於在湖南大學岳麓書院的考察調研，習近平稱岳麓書院有兩句說話，「惟楚有材，於斯為盛」，意思就是湖湘大地代有人材出，湧現出許多報效祖國的棟梁之材。習近平稱，新時代是一個英雄輩出的時代，青年人正逢其時，希望一眾同學「不負青春、不負韶華、不負時代」，珍惜時光好好學習，掌握知識本領，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，「繫好人生第一粒扣子，走好人生道路，為實現中華民族偉大復興貢獻聰明才智。」

（新華社）