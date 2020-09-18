【新冠肺炎】鍾南山：今冬明春疫情可能繼續存在或發展

國務院聯防聯控機制科研攻關組專家組組長、中國工程院院士鍾南山，周五（18日）通過視像介紹中國新冠肺炎的防控策略。他表示，今冬明春，新冠肺炎疫情可能會繼續存在或發展。

鍾南山指出，今冬明春新冠肺炎疫情可能會繼續存在或發展。（中新社）

鍾南山在中關村論壇——全球科學與生命健康論壇上說，新冠病毒今冬、明春應該會繼續存在，並有可能繼續發展，特別是在局部地區疫情可能會出現爆發。因此社區層面的聯防聯控非常重要，社區應進行全面核酸檢測、追蹤密切接觸者、隔離核酸陽性的無症狀感染者，「這些方式是行之有效的。」

他特別強調，對無症狀感染者的管理很重要。雖然無症狀感染者沒有明顯的症狀，但其癥狀出現的前5天和後5天的傳染力非常強，上呼吸道的病毒載量非常高，需要注意。

鍾南山通過視像介紹中國新冠肺炎的防控策略。（中新社）

鍾南山又指出，大規模的疫苗接種產生群體免疫需要時間，「過去我們想得太樂觀了，（以為）今年就可以有，（疫苗）三期臨床（試驗）需要有一段時間。」他還說，中國有多款疫苗已經完成一期和二期臨床試驗，但目前中國新冠肺炎病人很少，無法進行對照，需與40個國家共同開發及驗證疫苗，相信及期望有更好的結果。

（綜合報道）