【海峽論壇】近兩千名台灣人參加　青年論壇分享台青登陸融合發展

第十二屆海峽論壇今天（19日）於福建廈門開幕，其中重要活動之一的海峽青年論壇於上午登場。本次論壇以線上與線下結合的形式，共46場相關活動，國民黨原定派前立法院院長王金平率團出席論壇，不過因央視主持人早前的「求和說」，引發國民黨抗議並取消以政黨形式參加，但不反對黨員以個人身份出席。據福建省台辦、海峽論壇組委會副主任鍾志剛昨天（18日）在記者會上表示，今年將有近兩千名台灣人參加論壇。

9月19日，海峽青年論壇在廈門舉辦，論壇以「兩岸青年融合發展的機遇與挑戰」為主題，以主會場和分會場線上線下相結合的方式進行。（中新社）

據中新社報道，海峽青年論壇圍繞「兩岸青年融合發展的機遇與挑戰」的主題展開，採用廈門主會場台青分享、嘉賓主旨演講與網絡同步連線北京、上海、廣州、武漢、重慶、台北等6個分會場相結合的方式進行，旨在講好台青登陸融合發展的故事。兩岸知名學者、社團負責人及青年學生代表近300人參加。

薛穎穜是一位在武漢從事影視創作的台灣青年，今年是他赴大陸的第四年。疫情期間，他選擇留在武漢，用自己在武漢封城期間拍攝的素材，制作了一部紀錄片《76天台灣導演在武漢》。薛穎穜在主旨論壇上講述自己在大陸從事媒體工作的經歷，尤其是疫情期間完成個人網絡電影處女作《夢裡杜鵑花》的拍攝，並創作歌曲助力抗疫工作的故事。

台青薛穎穜在論壇上講述自己在大陸從事媒體工作的經歷。（中新社）

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉在論壇上講述自己讓更多台灣青年了解、體驗、參與粵港澳大灣區發展，共享粵港澳大灣區機遇和紅利的故事。

他表示在這個時候台灣的民間交流，包括高校交流，包括青年交流其實要更旺盛，要先讓台灣青年了解大陸，認識大陸，他才會喜歡大陸，才會喜歡扎根大陸，讓台灣青年去了解不管他要創業或就業，他應該找到一個什麼更好的位置。

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉在論壇上講述自己讓更多台灣青年了解、體驗、參與粵港澳大灣區發展，共享粵港澳大灣區機遇和紅利的故事。（中新社）

根據海峽論壇組委會辦公室公布的細節，本屆論壇共46場活動，其中海峽論壇大會將在周日（20日）上午10時於廈門會議中心登場。另論壇以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，分為青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流4個板塊，共舉辦34場活動；另設區市亦會舉辦12場相關活動。

福建省台辦、海峽論壇組委會副主任鍾志剛18日在記者會上表示，海峽論壇是兩岸民間交流的重要平台，無論兩岸關係發生什麼變化，兩岸民間的溝通交流不應斷、不應停、不應少。

針對本屆海峽論壇是否還會發布政策利多？鍾志剛表示，為台灣同胞謀福祉，分享大陸發展機遇，一直在路上。是否會再公布惠台利民措施，請拭目以待。