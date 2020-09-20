特朗普批准TikTok與美企交易　胡錫進：避免了被關閉的最壞情況

美國總統特朗普9月19日稱，他「從概念而言」（in concept）已批准TikTok協議。字節跳動9月20日也發表聲明稱，已與美國公司就TikTok達成原則性共識。 官媒《環球時報》總編胡錫進撰文稱，新方案使得TikTok在美國得以繼續營運下去，避免了它被關閉或完全賣給美企的最壞情況，它的母公司字節跳動沒有出局。

9月20日，字節跳動發表聲明稱，為了確保1億美國人能夠繼續使用TikTok這款高人氣的短片及內容應用軟件，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動、甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Walmart）對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照此共識，儘快達成滿足美國和中國法律要求的合作協議。

美國總統特朗普9月19日稱，他在概念而言已經批准TikTok協議。（AP）

據彭博社報道，美國財長姆努欽說，新公司將名為TikTok Global。特朗普表示，新總部將設在德州，聘請最多2.5萬名僱員，將向得州一個教育基金捐款50億美元。

胡錫進表示，這樣的方案使得TikTok在美國得以繼續營運。甲骨文等美國公司只持有部分股權，字節跳動繼續保持多數股權，也就是控股，核心算法也繼續掌握在字節跳動的手裡。由美方人員為主的新公司將負責TikTok的營運，對它的安全性進行監督。

胡錫進認為，該方案顯然仍有它的不公平性，但它比當初美方要求的或者TikTok關掉，或者完全賣給美國公司，給字節跳動造成的損失要小，對後者來說相對更容易接受。這個方案體現出字節跳動的維權起到了某種效果，中國政府不久前對包括人工智能算法在內技術出口加以限制的新規對事態的發展也產生了影響。

胡錫進表示，他從現實出發，倒是希望看到事情的結果能夠大致這樣，經過各方進一步協調，達成一個最終方案。（VCG）

他又指，TikTok的風波就不該發生，它按理說應在美國被允許繼續正常運行，無論怎麼調整，都是對字節跳動正常權利的侵擾。不過新形成的方案避免了之前傳的最壞結果，字節跳動的部分關鍵權益得以保留，相信這也是鬥爭的結果。他作為一名中國媒體人，從現實出發，倒是希望看到事情的結果能夠大致這樣，經過各方進一步協調，達成一個最終方案。

胡錫進強調，美媒報道指，方案需得到中國政府的批准，他認為這是必須的。最終解決這場風波的任何方案顯然都要有企業、美國政府和中國政府三方的同意，中國政府自始至終都不可能是局外人，而任由美國單方面說甚麼是甚麼。

（環球時報）