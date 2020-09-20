【海峽論壇】汪洋以錄影致辭提「九二共識」：台獨是絕路

第12屆海峽論壇於9月20日舉行開幕式，本次國民黨不以政黨形式參與海峽論壇，而全國政協主席汪洋雖未親自出席海峽論壇，仍以錄製影片致辭。 汪洋強調台獨是絕路，挾洋自重只會給台灣帶來不可承受的風險。大陸全面貫徹中共總書記習近平《告台灣書》四十周年講話精神，堅決反對台獨，在以一個中國為原則的「九二共識」下，發展兩岸合作，共促統一，共促民族復興。

全國政協主席汪洋雖未親自出席海峽論壇，仍以錄製視頻致辭。（《聯合報》）

汪洋表示，儘管疫情與島內人為阻撓，但論壇仍如期舉行，大批台胞赴會，顯示兩岸交流無法阻擋。汪洋強調民間交流看似平常，卻有非常之功。這次疫情台胞台企對大陸疫情慷慨解囊、奉獻愛心，陸方也真切關心台胞健康，目前沒有一名台胞因病毒在陸喪失生命；而疫情間，兩岸前八個月貿易額逆勢增長10%，顯示祖國大陸是台灣最強的後盾。

汪洋批評島內尋求與陸經濟脱鈎、文化斷鏈的意圖，他認為這是逆流，對台百害無一利。他強調台獨是絕路，挾洋自重鋌而走險，只會給台灣帶來不可承受的風險。汪洋說，對外部勢力而言，台灣只是博弈棋子。中共今日更不會容忍國家主權發展利益受到損害。

汪洋強調，習近平的對台政策每一項都是圍繞和平統一展開，着眼點就是增進同胞福祉，讓兩岸同胞過上更好時光。汪洋並指，在大陸祖國實踐第一個百年計劃，接下來開展第二個百年社會主義現代化建設之際，台灣不應缺席中華民族偉大復興夢，有強大祖國依靠，在國際上腰桿硬，底氣足。兩岸同胞應持民族大義，順應歷史大勢，多做對增進兩岸有益之事。

汪洋又表示，世界上只有一個中國，兩岸同胞都是中國人。他重申習近平去年初提出的對台五項原則（習五條），在「九二共識」基礎上推兩岸和平發展，維護兩岸人民福祉和安全，讓兩岸人民過上更好生活。

國台辦主任劉結一（右二）會見第12屆海峽論壇台灣嘉賓。左一為親民黨黨務顧問黎建南，左二為新黨黨主席吳成典。右一為福建省委書記于偉國。（聯合報）

首次非由全國政協主席會見台灣與會人士

據台媒中央社報道，海峽論壇會前由大陸國台辦主任劉結一會見台灣與會人士，首次不是由全國政協主席來會見。這是海峽論壇自2009年舉行12屆以來，大陸方面最高層級的出席人士首次「降級」。

在會見座位安排上，劉結一與新黨主席吳成典分別坐在主位，兩人身旁則各是福建省委書記于偉國及親民黨黨務顧問黎建南。其他出席會見的台灣人還有大陸台商組織全國台企聯會長李政宏等人，來自台灣的中共19大代表盧麗安也在會場。

海峽論壇往年通常在5、6月舉辦，今年因疫情因故延至9月下旬舉行。本屆海峽論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，在9月19日拉開序幕，9月20日上午舉行論壇大會，此外有青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流4大版塊共34場活動，加上有關設區市同期舉辦的12場活動，共計46場活動。