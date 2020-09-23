【對話金牌編劇】電影審查制度下　沒有人鼓勵你勇敢

新冠疫情肆虐，讓中國電影產業在最近半年多的時間裏持續「失血」，成為受影響最大的行業。儘管目前影院已大面積復工，但是危機仍然沒有接觸，比如疫情反覆導致消費者信心不足，比如疫情導致劇組停擺，影院面臨無片可放的局面等。 對此，代表作品有《煎餅俠》《縫紉機樂隊》的中國內地編劇蘇彪向《香港01》講述了他在疫情期間的經歷與思考。 在他看來，審查制度給電影人營造出一種共同的心態，即便很多東西沒有被明令禁止，創作者自己就會主動規避。在審查上給予電影人更大的空間，才是對中國電影最有力的扶持。 本文為系列採訪第二篇（共三篇）。

01：《2020上半年度電影市場數據洞察》指出，被調查用戶未來傾向於選擇「線上+線下」觀影方式的佔比高達48%，證明中國電影正在進入「雙線時代」。因為疫情，原定今年春節檔的電影《囧媽》改在線上放映。前不久迪士尼出品的電影《花木蘭》放棄在北美院線發行，改為在Disney+流平台點播放映。你怎麼看待這種現象？

蘇彪：這應該是一種大勢所趨吧，就像數字電影取代膠片電影，攔不住的。

不過我所觀察到的是，身邊幾乎所有做電影的人都在試圖用金錢、熱血和熱愛來抵擋這股力量，希望留住電影最後的儀式感。人的堅持是電影最大的機會。

電影《囧媽》海報。（網絡圖片）

01：有觀點認為，電影院的文化屬性和社交屬性，不是流媒體可以替代的。

蘇彪：我很支持這種觀點。電影不會滅亡，它會比這個世界上的任何人壽命都長，就像詩歌、油畫和交響樂一樣。

但電影能否維持疫情之前的風光、體面與影響力，卻是有待商榷的。作為一個搖擺不定、未來不明的東西，電影本身便已經具備了某種脆弱性，這種脆弱性是我所擔心的，一場疫情，一次經濟蕭條，一種新的娛樂方式的產生與普及，都會讓它更加削弱，直至成為少數人的堅持。

01：目前有一種擔憂認為，即使影院能夠有序復工，但整個電影產業鏈面臨「中阻梗」的問題，因為疫情等因素的影響，內容製作跟不上，有可能到明年暑期檔之後就會面臨「無米下鍋」的情況。

蘇彪：就像我剛才提到的，電影行業內部存在一個連鎖反應，這個市場需要的是足以引起全民關注和討論的超級大片和超級強片。但這種大片和強片生長的前提是製作方能看到賺取利潤的希望，當影院蕭條，每日全國總票房只徘徊在一千萬多一點的時候，強片們已經沒有了入場的理由了。

所以現在這個時候我只關心「儲備」。只有儲備的電影項目贏了，在社會上有熱度，未來的這個行業才有重新上路的絕對機會。

01：當儲備用完了怎麼辦？

蘇彪：儲備用完了，就只能靠電影人的熱情去堅守，或者寄希望於一只或幾隻「獨角獸」的出現，將這個產業的上中下游全部壟斷。

如果真的發生，那將是一個很悲傷的事情，但好像也只能如此。這就是為什麼我很期待《八佰》、《唐人街探案3》、《姜子牙》等影片的原因，但也要結合未來中國的經濟形勢以及疫情變化來判斷。

電影行業現在的問題不是即將死掉，而是勁頭被削弱了。但從另外一個角度來看，留下來的人，也都是真正熱愛的人，在這種情況下說不定也會產生一些佳作。當然，這和中國目前的審查體系也是密切相關的。剛才說到政策扶持，或許在審查方面給予電影人一些「扶持」才是最好的扶持。

電影《紅海行動》海報。（網絡圖片）

01：你認為審查制度對於中國電影最大的阻礙在什麼地方？

蘇彪：審查制度給電影人營造出一種共同的心態，大家都在遵循「別惹事兒，別出亂子」。很多東西沒有給你明令禁止，但當你看到聽到很多什麼樣的項目或劇本過不了審，你可以體會到了那陣風和那個態度，這會在主觀上限制你的創作，導致自己首先就不敢寫、不敢拍了。可能只有行業內的人才能體會到這種微妙的感覺。面對能不能過審的問題，沒有人鼓勵你勇敢。

反而是類似於《我和我的祖國》，以及預計今年「十一國慶檔」會上映的《我和我的家鄉》這樣的主旋律作品越來越走俏。但這已經不是電影的事了，而是「全國一盤棋」的事。

01：如果純粹從票房來說，這種主旋律電影是被市場所認可的，除了你剛才提到的兩部影片，最典型的是近幾年頻頻被提起的《戰狼2》、《紅海行動》。包括因為疫情推遲上映，講述中國女排輝煌歷程的電影《奪冠》也很受期待。

蘇彪：是的。從這個意義上說，中國的愛國主義教育成功了。