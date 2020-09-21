核心技術被「卡脖子」　劉鶴調研中國核武研製生產單位「中物院」

中美關係近來持續緊張，華為等中國科技企業接連遭美打擊。在此背景下，中共高層在9月11日召開了科學家座談會，中共總書記習近平強調，中國經濟社會發展和民生改善比過去任何時候都更加需要科學技術解決方案，都更加需要增強創新這個第一動力。

國家主席習近平9月11日在北京主持召開科學家座談會並發表重要講話，就「十四五」時期中國科技事業發展聽取意見。（新華社）

該場會議後，官方在科技領域的動作不斷。9月19日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴在四川綿陽調研，實地考察中國工程物理研究院（China Academy Of Engineering Physics），即「中物院」。9月18日，四川省創新驅動發展兩院院士四川行活動開幕式在成都舉行。

上述兩個動態，都與「中國唯一的科技城」有關。

9月19日，劉鶴在四川綿陽調研，實地考察中國工程物理研究院。（央視截圖）

據官方介紹，綿陽還是中國重要的國防軍工和科研生產基地，擁有中物院等國家級科研院所18家，西南科技大學等高等院校14所，「兩院」 院士28名，各類專業技術人才23.7萬。

據央視披露，這次在四川，劉鶴實地考察了中國工程物理研究院，即「中物院」。

據官網介紹，中物院的使命和目標是，「推動國防尖端武器及其科學技術持續發展，確保我國戰略威懾力量始終安全、可靠、有效。」研究領域包括物理學、力學與數學、化學與材料、信息科學與電子工程等，物理學領域，包括衝擊波物理、等離子體物理、核物理、爆轟物理、計算物理、軍控物理等。

官方資料顯示，中物院是中國國家科研計劃單列的中國唯一的核武器研製生產單位，是以發展中國國防尖端科學技術為主的集理論、實驗、設計、生產為一體的綜合性研究院。

中共高層對綿陽科技城建設多次作出重要指示。據央視披露，「黨中央、國務院高度重視綿陽科技城的建設發展，習近平對綿陽科技城建設多次作出重要指示，對科技城發展寄予殷切期望。」

在此次綿陽考察過程中，劉鶴要求分別在衛星導航、信息安全、智能裝備製造、職務科技成果收益分配改革試點、高水平新型研發機構等方面提出要求，並要「高度重視領軍人才的作用，用好青年人才，聚集各方面人才，鼓勵大膽探索、敢於質疑、認真求證、久久為功」。

據《四川日報》報道，在9月18日的四川省創新驅動發展兩院院士四川行活動開幕式上，130多位院士應邀出席。為四川創新發展獻計出力。四川省委書記彭清華講話指出，中央對四川創新發展高度重視、寄予厚望，明確把建設具有全國影響力的科技創新中心作為成渝地區雙城經濟圈建設的目標定位之一。希望科技界、企業界能攜手開創院地院企緊密合作、產學研用一體發展的新局面。

9月18日，四川省創新驅動發展兩院院士四川行活動在成都啟幕。在開幕式現場舉行了科技成果轉化及人才合作項目合作協議簽署儀式。簽約項目共25個，涉及31名院士，雙方合作依托項目涉及金額97.361億元。圖為簽約儀式現場。（中新社）

除了上述動態外，中國官方對科技發展的佈局動作也不斷。中科院明確要「把美國卡脖子的清單變成科研任務清單進行佈局」。另外，中國其他省份也在加緊佈局。

9月14日至15日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在湖北武漢調研時，特別去了華為武漢基地、長江存儲等企業，考察硅光晶片、存儲晶片等研發生產情況。韓正提到，要加大新技術、新產品商業化應用力度，提升產業集成水平，集中力量攻克「卡脖子」技術，增強關鍵基礎材料自主保障能力。