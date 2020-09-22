【學術造假】內地高校學位論文作假將納入信用記錄

撰文：朱加樟
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9月22日（周二），教育部、國家發展改革委和財政部發布《關於加快新時代研究生教育改革發展的意見》（以下簡稱《意見》），其中明確，要將學位論文作假行為作為信用記錄，納入全國信用信息共享平台。
9月9日，部分新生拖著行李行走在北京科技大學校園內。當日，北京科技大學迎來2020級研究生新生報到。（中新社）
《意見》明確要加強外部質量監督，嚴格規範管理。統籌運用學位授權點合格評估、質量專項檢查、學位論文抽檢等手段，強化對培養制度及其執行的評價診斷。嚴格規範培養檔案管理，探索建立學術論文、學位論文校際館際共享機制，將學位論文作假行為作為信用記錄，納入全國信用信息共享平台。
《意見》又指，要推動建立優秀學位論文示範制度，鼓勵培養單位和學術組織開展優秀學位論文評選。擴大學位論文抽檢比例，提升抽檢科學化、精細化水平。對無法保證質量的學科或專業學位類別，撤銷學位授權。對問題嚴重的培養單位，視情況限制申請新增學位授權。
內地高校的學術作假問題一直備受關注，據早前報道，近日有傳媒揭露，內地44間高校的77名作者，被學術打假專家發現問題論文，涉事作者不但抄襲，還虛構國外合作作者。事件曝光後，多間高校表示已啟動調查。
（綜合報道）