外交部副部長秦剛：反華勢力製造動亂和分裂　14億中國人絕不答應

中國外交部副部長秦剛周二（22日）應邀出席德國駐華使館慶祝德國統一30周年招待會。他在致辭時表示，國際上一些反華勢力為企圖借涉疆和涉港問題在中國製造動亂和分裂，14億中國人民對此絕不答應。

秦剛表示，當前「台獨」分裂勢力挾洋自重，氣焰囂張。國際上一些反華勢力為遏制中國發展，編造種種謊言，企圖借涉疆和涉港問題在中國製造動亂和分裂。對此，14億中國人民絕不答應。

他說，中國曾一貫支持德國人民謀求和實現國家統一，讚賞德國政府長期堅持一個中國政策。希德方繼續理解和支持中國政府和人民維護國家主權、安全和領土完整的努力。

秦剛又積極評價中德抗疫合作和中德、中歐關係，指中德關係和務實合作不但沒有因疫情而停滯，還在共同抗疫過程中得到新發展。他表示，中方願同德方、歐方一道深化互信與合作，妥善處理和管控分歧，共同維護多邊主義和經濟全球化成果。

德國駐華大使葛策（Clemens von Goetze）表示，德中兩國在共同抗擊疫情中相互支持，德方對此高度評價，並願繼續與中方一道，共同倡導國際抗疫合作。德國政府非常重視發展對華關係，作為今年下半年歐盟輪值主席國，德願為深化和擴大歐中合作發揮積極作用。

（外交部網站）