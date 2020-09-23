國台辦發起「九二共識」宣傳　解釋如何達成以及意涵

國台辦官方微博及頭條號今日（23日）起一連7天發布「九二共識問答」，解釋「九二共識」是如何達成，以及其意涵。問答的導言指出：堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸關係和平發展的政治基礎。民進黨當局2016年重新上台後，拒不承認「九二共識」及其核心意涵，否認兩岸同屬一個中國的根本性質，拋出一系列否定「九二共識」的謬論。為幫助兩岸民眾正確認識「九二共識」的來龍去脈及重要意義，特予澄清和駁正。

國台辦官方微博及頭條號今日（23日）起一連7天發布「九二共識問答」，解釋「九二共識」是如何達成，以及其意涵。（截圖）

國台辦今天發布「九二共識問答①」，問答分為兩部分，第一部分是說明雙方達成「九二共識」的經過，第二部分則是解釋「九二共識」的意涵。

在第一部分中，有關九二共識如何達成上，問答指出1990年11月台灣成立海基會，是本著「中國的、善意的、服務的」精神，接受政府委託，授權與大陸方面聯繫協商，處理涉及公權力的兩岸事務。接著1991年大陸成立海協會，以一中原則為基礎，據有關方面授權，處理海基會的聯繫、交往與商談。

1992年10月底，兩會在香港舉行工作性商談，海協會代表提出5種有關表述一個中國原則的方案；海基會也先後拿出8種表示方案，其中的第8種（口頭）表述方案是「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，並建議「以口頭聲明方式各自表述」。

1992年11月台灣海基會和大陸海協會達成以「一個中國」為原則的「九二共識」，基於此基礎而有了1993年著名的新加坡「汪辜會談」。（多維新聞）

據國台辦的問答，1992年11月至12月間，海協會正式致函海基會，指出海基會在香港商談中，就表述堅持一個中國原則的態度提出了具體表述內容，其中明確海峽兩岸均堅持一個中國的原則；重申同意各自以口頭表述的方式聲明「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」的態度，並提出海協會口頭表述的要點為「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」

該函件並以附件的方式，將海基會在香港提出的第8種表述方案附在函後，作為雙方彼此接受的共識內容。而海基會回函則未表示任何異議。國台辦問答指出，至此，雙方都認為經過協商達成了共識，這一共識後來被稱為「九二共識」。

對於九二共識的要義為何？國台辦指出，「九二共識」是雙方各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。達成共識的方式是各自口頭表述，記載於兩會函電往來中。

2015年馬英九與習近平會面是兩岸歷史重要節點，然而兩岸政治定位問題卻遲遲無法取得共識。（Getty）

國台辦指出，雙方都表明了堅持一個中國原則，追求國家統一的態度，要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。對於一個中國的政治涵意，海基會表示認知各有不同；海協會表示，在事務性商談中不涉及，作了求同存異的處理。

此前全國政協主席汪洋20日在「海峽論壇」視訊致詞時強調台獨是絕路，挾洋自重只會給台灣帶來不可承受的風險。大陸全面貫徹中共總書記習近平《告台灣書》四十周年講話精神，堅決反對台獨，在以一個中國為原則的「九二共識」下，發展兩岸合作，共促統一，共促民族復興。

有北京涉台智庫人士認為，台灣與美國關係快速升溫，大陸除了採取台海軍演戰機逼近的強硬手段表態外，也應同時將「九二共識」這一兩岸共同政治基礎作系統性的闡釋，以免被綠營勢力憑藉話語權作「錯誤解讀」。