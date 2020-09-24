為破困局　內地掀起造「芯」運動　部分項目爛尾

中美關係惡化，中方在晶片技術上遭美國限制，製造國產高端晶片成為國家戰略。在此背景下，內地正掀起一場造「芯」運動。

據內媒《21世紀經濟報道》9月23日報道，目前安徽、江蘇、上海、浙江、北京等十多個省市制定了集成電路產業規劃或行動計劃，部分省份規劃目標達9.5萬億元（人民幣，下同）。

此外，半導體項目也紛紛上馬。據統計，2020年上半年，中國已有21個省份落實半導體項目逾140個；只統計披露投資額的項目，上半年落地項目總投資額突破3,070億元；截至9月1日，內地已新設半導體企業7,021家，2019年新設半導體企業也超過10,000家。

不過，不少地方政府成為地方項目的天使投資人。一旦爛尾或破產，地方政府損失慘重。例如7月30日，湖北武漢千億級半導體項目弘芯「存在較大資金缺口，面臨項目停滯的風險」，弘芯進場一個多月的內地唯一一台7納米光刻機尚未開封即被抵押。

江蘇南京德科碼董事長李睿為在3年內先後在南京、淮安、寧波推出半導體項目，皆以爛尾收場。

工信部賽迪研究院集成電路所相關負責人稱，半導體園區在內地遍地開花，但園區多由地方政府規劃建設，缺乏整體統籌，一些園區會互相傾軋，地方政府間為引進企業可能在土地、財税補貼、現金獎勵等方面開出過於優厚的條件，不排除一些企業藉此套利。

據悉，在中國電信企業華為被美國「斷供」晶片後，據美國彭博社9月20日報道，北京當局正在加快研製「中國晶片」的腳步，中國準備制定一套全方位的新政策，2025年前將投放9.5萬億元發展本國半導體產業，以應對特朗普（Donald Trump）政府的限制。這項任務的優先程度，「如同製造原子彈一樣」。

報道指出，隨着中美關係惡化，中國企業愈來愈難從海外獲得組件和晶片製造技術。華為9月15日起無法獲得台積電等公司的晶片，因此增強了中國打造自主替代產品的急迫性。

國家主席習近平9月17日現身湖南省調研，視察當地企業時稱「關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中」頗有韻味。

此外，在9月15日，國務院副總理韓正在湖北省武漢市調研一些企業晶片生產情況，要求集中力量攻克「卡脖子技術」，增強關鍵基礎材料自主保障能力。