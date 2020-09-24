耿瀟男代理律師：料最快月底可探視　她7月已預感會被抓

距離北京警方通報耿瀟男及其丈夫秦真因涉嫌非法經營罪被刑事拘留已經過去了兩周。耿瀟男此前曾聲援清華大學法學院前教授許章潤，她和丈夫被拘捕也引發了國內與國際輿論的關注。

耿瀟男（中）及其丈夫被警方以涉嫌「非法經營」帶走，而外界不少聲音猜測她被抓是因為此前聲援許章潤（右）。（推特@lunanweiyi）

近年在北京文化公共領域相當活躍而敢言的耿瀟男，畢業於中央戲劇學院，是中國出版人、電影人，歷任中國天畫畫天影業的首席執行長（CEO）、瑞雅書業總編輯，現任傳奇天輝影視文化（北京）有限公司董事長。

警方發佈的通吿顯示，耿瀟男所經營的公司存在印刷、銷售非法出版物的行為，在其庫房中發現大量非法出版物，涉嫌犯罪。耿瀟男的委任律師尚寶軍曾前往看守所探視，但沒能見到她。目前的已知信息顯示，自耿瀟男被捕後，除了許章潤等人公開發聲聲援，外界尚未有人見到過耿瀟男。

近日，尚寶軍向香港01表示，耿瀟男早在今年7月的時候就給自己發出了委任代理書，當時因為許章潤「被嫖娼」，耿瀟男積極奔走發聲，接受媒體採訪，呼籲釋放許章潤。「當時她就覺得做這些事情可能有危險，很早就把委託書給我了。她還不想連累她老公，當時就已經開始走解除夫妻關係的手續。」

耿瀟男的委任律師尚寶軍。（網上圖片）

對於耿瀟男涉嫌何種「非法經營」，警方在其公司庫房中發現了什麼樣的非法出版物，尚寶軍表示由於目前尚未見到耿瀟男，具體情況他並不了解。「雖然我們是朋友，但之前很少聊到她生意上的事，我們以為警方拘留她會以涉嫌『尋釁滋事』之類的名義，但沒想到會是因為出版公司的事。」

經過不間斷的嘗試，目前尚寶軍向看守所提出的探視預約已經被受理，預計探視最快將到9月29日、30日左右的時間進行。

至於有聲音質疑「看守所故意刁難耿瀟男律師」，尚寶軍表示，預約探視比較慢是一個普遍現象，耿瀟男所在的看守所羈押了「成百上千人」，而因為疫情的原因，原本可以同時安排48人的會見室，現在一次只能安排不到20人，這是造成預約難的主要因素，「沒有證據顯示看守所在故意阻撓耿瀟男案，其他不敏感的案子預約探視也很難。」

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對於律師探視難，這似乎是很多帶有「異見人士」標籤的人被捕後共同面對的困境。9月22日，任志強因涉嫌多項罪名被法院判處有期徒刑18年。而在任志強被關押期間，也有探視難的信息發出，公開消息更顯示當時沒有任何人見過他，包括律師。對此尚寶軍也表達了自己的看法。

「這顯然是不正常的。我不確定是不是完全沒有人見過他（任志強），但是他的朋友王瑛之前曾找過我們，希望我們能代理任志強的案子，包括任志強的家人也找過其他律師，但都被任志強本人拒絕了。拒絕的原因，只有他自己知道，現在大家也只是猜。」

任志強被法院重判，讓一些觀察人士也開始擔心耿瀟男的結果。這其中外界關心的核心問題是，耿瀟男被抓是否與聲援許章潤有關。尚寶軍表示，根據他對中國出版行業的了解，因為有「書號」這種代表着出版審查制度的存在，大大小小的私營出版公司與圖書工作室只有同具有正規資質的出版社合作才能完成圖書出版的整個流程（書號都掌握在新聞出版廣電總局管轄的出版社手裏），因此中國出版行業存在大量的「灰色地帶」。

「舉個例子，即便從出版社到私營出版公司的流程都很正規，印刷廠為了更多獲利，印刷數量超過了既定數量，也一樣能成為（出版方的）問題。」

在尚寶軍的理解中，「非法經營」很多時候會淪為一種「口袋罪」。但由於還沒有與耿瀟男見面，無法直接了解具體情況，尚寶軍也強調他首先需要知道耿瀟男被指控的罪名究竟都涉及什麼，這必須要等到探視成行之後。

有關出版的非法經營行為，尚寶軍認為按照司法解釋可以分成兩檔，一般性違法通常會被判處5年以下有期徒刑，如果涉及出版物的內容違法，比如包含反黨、反社會主義等內容，嚴重者會判處5至10年有期徒刑。

「所以她（耿瀟男）到底印了什麼（書），也是我關心的東西。」尚寶軍補充道。