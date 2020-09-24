西藏軍區組織實兵實彈跨晝夜演訓　國防部：不針對任何特定國家

中國國防部證實西藏軍區近期舉行多場實兵實彈演練，不過軍方強調，相關演練不針對任何特定國家。

9月24日，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非在例行記者會上表示，近日，西藏軍區組織多場實兵實彈跨晝夜演訓活動，全員全裝全要素檢驗部隊在超高海拔地區的適應性和火力打擊能力。上述演練是年度訓練計劃內的安排，不針對任何特定國家。

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在中印邊境局勢緊張，國際環境複雜多變的背景下，解放軍西藏軍區多次展開演練，被外界視為向印軍示警。

解放軍西藏軍區近日展開陸空聯合拔點戰鬥演練；9月21日，西藏軍區某旅還參加了跨晝夜連貫訓練考核；9月12日，西藏軍區某合成旅近日組織多兵種、多型裝甲裝備立體聯合拔點戰鬥演練；9月9日，西藏軍區某旅組織多型主戰裝備，在海拔4,900多米的某地域展開多彈種實彈射擊演練；同日，西藏軍區某特戰旅與某陸航旅聯合在海拔4,000米多的陌生地域組織高原首次成建制傘降訓練。

對於西藏軍區高原傘降訓練，中國軍事專家宋忠平就曾表示，西藏軍區將各軍兵種的精鋭力量拉到高原地區通過嚴苛訓練，為的就是探索萬一爆發軍事衝突後，如何能夠打勝戰爭，是在做軍事鬥爭準備的重要體現。

同時，解放軍動態也引發印度方面的關注。《今日印度》9月9日在題為《心理戰？中方在LAC舉行射擊訓練恐嚇印軍》的文章中引述印政府高層消息人士透露，解放軍在中印邊境中方一側進行射擊練習，實控線沿線許多地方都能聽到中國軍隊的槍聲。

不過，中國軍方已強調，相關演練不針對任何特定國家。對於當前中印邊境局勢，中國外交部發言人汪文斌9月22日稱，9月21日，中印雙方舉行了第六輪軍長級會談，雙方就緩解當前邊境地區局勢坦誠深入地交換了意見，雙方同意繼續就此保持對話和磋商。