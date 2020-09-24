【中印衝突】解放軍退役將領：警惕印方發動數萬人規模邊境戰爭

中印9月21日舉行第六輪軍長級會談，同意停止在一線增加兵力。原南京軍區副司令員王洪光23日（周三）在關注國防課題的公眾號「礪劍」發表文章警告，中國絕不能放鬆印度對華發動數萬人規模邊境戰爭的警惕，雙方一線部隊應避免一切可能導致局勢複雜化的行為。

近期西藏軍區組織多場實兵實彈跨晝夜演訓活動（點圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

王洪光在文中認為，印度此時「巴不得停止向一線增加兵力」。他指印度近幾個月持續增兵，在拉達克已駐有20萬人，已沒有必要繼續增兵，而且後勤供應也承受不了。王洪光分析，印度現在擔心的是中國增兵。如果雙方同意不增兵，正好達到印方目的。

他指出，如果印度只是要控制邊境，此前的第14軍的5萬餘人足夠。然而現在拉達克多了10多萬人，不僅不在大雪封山前撤離，而且是重兵前推，採攻勢部署，因此中國不能放鬆警惕。

王洪光認為，印度軍方除了處於實控線的守邊部隊增加了兩至三倍，集結於進攻出發地域的機動兵團也都在邊境的50公里之內，幾個小時即可突擊過境。同時，印軍幾十個前線和二線機場已有大量戰機入駐數月，進入中國境內可按分鐘算。

中印邊境局勢持續緊張，日前解放軍巡邏部隊配發了新型邊防巡邏被裝（點圖放大）：

他以1962年中印邊境戰爭的第二階段為例，指印軍於10月發動進攻，中國於11月中旬再次反擊，當時班公湖南岸戰鬥到11月下旬結束，氣溫已降至零下30- 40度，因此認為不能單憑當地進入冬季就能認為印度不會發起攻擊。

此外，他也認為中印第六輪會談並沒有解決一線的現地問題，比如雙方巡邏點重疊交叉、雙方實控線的具體位置等。而這些現地問題是導致局勢複雜化的直接原因，甚至是引發衝突的導火線。這些現地問題不妥善解決，再次引起衝突就是不可避免的。因此他呼籲盡快啟動第七輪軍長級會談，以妥善解決現地問題