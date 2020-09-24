制止餐飲浪費｜河北首立法規管吃播「假吃催吐」　情節嚴重處罰款

內地官方近日提倡制止餐飲浪費，被外界稱為「惜食令」。官媒其後點名批評「吃播」，指「大胃王」主播浪費嚴重，甚至是吃了再吐。 河北省人大常委會會議日前審議通過了反對餐飲浪費的規定，將於今年11月1日起實施。據悉，這是內地首部專門治理餐飲浪費的省級地方性法規。

近年全球流行的「吃播」文化。（VCG）

根據規定，廣播、電視、網絡音視頻服務提供者禁止製作、傳輸、傳播假吃催吐、量大多吃、誇張獵奇、暴飲暴食等鋪張浪費的行為。違反者，由廣播電視、文化和旅遊、網信等有關部門給予警告，責令改正；情節嚴重的，依法處以罰款，並可以責令暫停相關業務。

除了河北以外，廣州近日也計劃立法制止餐飲浪費。9月18日，廣州市人大常委會發布公告，徵求公眾對《廣州市反餐飲浪費條例（徵求意見稿）》。

意見稿將每年八月第一周定為反餐飲浪費宣傳周，並規定餐飲服務經營者發現消費者明顯過量點餐時，應主動進行提醒勸告。餐廳不得設置最低消費額或者以包間費等方式變相設置最低消費額，否則最高可被罰款1000元人民幣。

此外，意見稿還規定，公職人員在組織婚喪嫁娶等宴席中造成餐飲浪費，情節嚴重的，將由相關主管部門依法給予處分。網絡直播平台未及時制止網絡直播者從事直播浪費食物行為的，由互聯網信息主管部門依法處理。

（綜合報道）