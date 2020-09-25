美國政府「圍獵」WeChat脱離預期　內媒分析背後三大原因

美國政府針對WeChat的「圍獵」，出現了脱離其預期發展的一幕。美國總統特朗普對WeChat禁令，遭到多方反對。

先是在8月中旬遭到美國華人組織的起訴，後在9月20日被舊金山聯邦法院一道臨時禁止令暫時中止，連帶被中止的還有美商務部9月18日發佈的在美國全面「封殺」WeChat的實施細則。

特朗普政府禁止WeChat，對美國華人影響巨大。（Reuters）

上述美國商務部禁令實施細則包含：禁止美國的應用商店提供WeChat的下載、更新；禁止WeChat商業支付；禁止為WeChat在美國提供網絡託管、網絡和性能優化的互聯網傳輸和交換服務等。

從上述細則來看，美國雖然規定已下載WeChat的用戶仍可繼續使用，個人社交支付也不受影響，但行政令細則基本堵死了WeChat在美國的未來發展。

《北京日報》旗下的微信公眾號「長安街知事」撰文分析稱，如果事情真如特朗普政府預期的發展，9月20日起，WeChat在美國就走上了被逐步「清退」的路。不過，現今的局面偏離了美國政府的預期。為什麼美國「圍獵」WeChat的圖謀會一波三折？

第一、禁令將損害美國大企業的切身利益。

特朗普8月6日頒佈WeChat禁令後，首先站出來反對的就是美國企業。

據《華爾街日報》報道，8月11日，包括蘋果、福特、沃爾瑪、迪士尼、寶潔、英特爾、高盛集團、摩根士丹利、UPS等十餘家美國大型跨國企業高管就與白宮官員通話，進行遊說。這些公司表示，WeChat禁令可能削弱美國企業在中國的市場競爭力，畢竟中國現位全球第二大經濟體。

沒有任何一家在華開展業務的公司，能夠忽略微信對中國消費者來說的重要性，它們的業務也不可避免地要應用到微信，如通過公眾號、小程序與消費者互動、供在線訂餐、預約等服務，當然還有微信支付。

2020年8月就有分析師預測，倘若蘋果應用商店全面下架微信，悲觀估計，iPhone出貨量會衰退25%至30%，所以不難理解，為何蘋果也率先站出來支持微信。

9月20日，山西太原，市民在商場選購iPhone手機。（中新社）

第二、WeChat是騰訊生態國際化上的一環。

WeChat不僅是中美業務溝通的重要工具，同時也聯繫着萬千家庭。目前，WeChat在美國下載次數已經超過1,900萬，是數百萬在美華人用來親友溝通、發展客戶、溝通業務的平台，這些交流溝通顯然不構成所謂的「國家安全」的威脅。

許多美國小企業，尤其是亞洲餐館，將WeChat作為訂餐工具，WeChat比美國食品外賣平台Seamless等更為重要。位於紐約布魯克林的中餐館「功夫蒸籠」約60%的業務都是通過WeChat獲得的，是個人客戶和企業大宗訂單的主要平台。

據美聯社9月19日報道，一位經商的美國人和他的華裔妻子接受採訪時說，如果禁用WeChat，他和他妻子的家人、朋友以及多年建立起的商業關係網就會被徹底抹去。美國WeChat禁令造成的影響可能超出地緣政治範圍，它將切斷美國民眾與在中國的家人、朋友保持聯繫的重要途徑。

第三、依靠用戶、善用規則，以彼之矛攻彼之盾。

特朗普的WeChat禁令未能如期實施，恰是因為一個由華人律師發起的美國WeChat用戶聯合會（微聯會）作為原吿，向美國舊金山聯邦法院起訴特朗普，稱封禁WeChat的行政令違背了美國關於言論自由的憲法規定。

9月18日，這一組織發起了新的動議，爭取用法律手段阻止WeChat禁令的實施。

騰訊則在9月20日發佈聲明稱，將繼續與美國政府磋商，並再次強調WeChat遵守當地法律法規，其數據政策與程序符合全球最嚴格的隱私標準。

這種理性的回應，與美國政府難看的吃相形成了鮮明對比。「以彼之矛、攻彼之盾」，不失為一個智慧之舉。