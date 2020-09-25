【中共人事】「70後」哈電副總謝衛江南下　履新湖南省副省長

中共人事又有了新變動。據官方消息，哈爾濱電氣集團有限公司（簡稱哈電集團）副總經理謝衛江履新成為湖南省最年輕的副省長。

據當地官媒紅網9月25日消息，湖南省十三屆人大常委會第二十次會議經過表決，決定任命：謝衛江為湖南省政府副省長。

9月19日上午，湖南省委常委會召開擴大會議，現場畫面顯示，謝衛江（左一）也出席了。（網上圖片）

資料顯示，謝衛江出生於1973年1月，河南扶溝人，高級工程師。自華北電力學院電廠熱能動力工程專業畢業後，他長期在電力系統工作，2016年底任大唐集團公司辦公廳主任，2018年8月履新哈爾濱電氣集團有限公司副總經理、黨委常委。

據瞭解，哈電集團是一家央企，是在原哈爾濱「三大動力廠」（哈爾濱鍋爐廠、哈爾濱電機廠、哈爾濱汽輪機廠）基礎上組建而成的、中國最早的發電設備研製基地，現已形成核電、水電、煤電、氣電、電氣驅動裝置、電站交鑰匙工程等為主導產品的產業佈局。

中國科學技術部官報刊《科技日報》曾在2018年的一則報道中這樣提到，「有着共和國裝備製造業『長子』稱號的哈電集團，通過攻克一項又一項大國重器的世界級研發製造難關，一次次刷新着世界裝備製造業領域的最高紀錄。」

哈爾濱電氣集團有限公司（簡稱哈電集團）副總經理謝衛江履新成為湖南省最年輕的副省長。（網上圖片）

值得注意的是，「70後」央企高管出任副省長不乏先例。比如就在2個多月前，即2020年7月3日，中國商用飛機公司副總經理、黨委常委程福波（出生於1970年9月），被任命為陝西副省長。

此外，謝衛江履新後，湖南省政府領導層為「一正九副」，比換屆之初多兩名副省長。除了謝衛江，另一名「70後」湖南省副省長是朱忠明（1972年4月生），分管科技、民政、人力資源和社會保障工作。

根據官方公開資料，目前全國已有至少49名「70後」省部級高官。