中國承諾2060年實現「碳中和」　中美開闢氣候議題新戰場？

在聯合國年度大會上，中國國家主席習近平宣布，中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。而在習近平對外作出氣候承諾之前數分鐘，美國總統特朗普在同一個場合才抨擊完中國「大肆污染環境」。 針對中國首次提出「碳中和」目標。有氣候政策專家評論稱，這是中國「一個大膽而又精心策劃的動作」。外媒則報道，中方的承諾與美國退出《巴黎協定》的舉措形成鮮明對比。中美在氣候變化問題上的表態，會成為兩國角力的新戰場嗎？

9月22日，在紐約聯合國總部舉行的第75屆聯合國大會上，特朗普在預錄的視頻中講話。(UNTV via AP)

9月22日，特朗普在聯大講話中除了再次要求中國為新冠肺炎疫情負責外，還用了不少篇幅批評中國的環境問題：

中國每年向海洋傾倒數以百萬噸計的塑料和垃圾，在其他國家的水域進行過度捕撈，大面積破壞珊瑚礁，並向大氣釋放比世界任何地方的任何國家更多的有毒汞。中國的碳排放量幾乎是美國的兩倍，目前仍在快速增加。與此相對照的是，我退出片面的巴黎氣候協定後，去年美國碳排放的下降幅度超過了參加協議的任何國家。對美國成績優異的環境記錄進行攻擊，卻對中國的大肆污染熟視無睹的人並不關心環境問題。他們只想懲罰美國。對此我不會聽之任之。 特朗普

習近平也通過視頻連線方式出席今年的聯合國大會。 （新華社）

「巧合」的是，習近平在聯大講話中也提到了氣候問題，並就中國未來如何應對碳排放作出了大膽聲明，直面回應了特朗普的質疑：

這場疫情啟示我們，人類需要一場自我革命，加快形成綠色發展方式和生活方式，建設生態文明和美麗地球……應對氣候變化《巴黎協定》代表了全球綠色低碳轉型的大方向，是保護地球家園需要採取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。 習近平

【話你知．碳中和】

碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳「零排放」。要達到碳中和，一般有兩種方法：一是通過特殊的方式去除溫室氣體，例如碳補償。二是使用可再生能源，減少碳排放。 據介紹，全球60多個國家已經承諾到2050年實現碳中和，科學家們認為，必須在這一共識期限內實現碳中和，才有合理的機會避免最嚴重的氣候災難。

中國承諾，國內二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，並努力爭取2060年前實現碳中和。（資料圖片/VCG）

解決氣候問題 中國佔領先機？

美國被指是全球累計排放溫室氣體最多的國家，中國則是目前世界上最大的二氧化碳排放國。數據顯示，中國在2018年向大氣中釋放了相當於100億噸二氧化碳，是美國的兩倍和歐盟的三倍。英國廣播公司（BBC）認為，習近平的發言可被視作抗擊氣候變化一戰中的重要一步。分析人士稱，中國領導人這番表態是想在美國不願解決氣候問題的時候佔領先機。

綠色和平組織（Greenpeace）亞洲區中國氣候政策專家李碩稱，在特朗普發表講話幾分鐘後，習近平作出了聯合國氣候承諾，顯然是一個大膽而又精心策劃的動作，「這是習近平出於地緣政治目的利用氣候議題的持續性興趣的體現。」

美國於去年11月正式通知聯合國，美國將退出《巴黎協定》。由於退出程序需要約一年的時間，預料在今年美國大選後才完成退出。《巴黎協定》旨在限制全球平均增溫「遠低於」攝氏2度。

中國外交部發言人汪文斌批評美國嚴重阻礙了全球減排、促進綠色低碳發展等相關進程。（資料圖片/AP）

值得注意的是，習近平在聯大講話中雖然回應了美國針對中國碳排放的批評，但沒有直接點名評論美國在氣候問題上的作為。在習近平發言的翌日（9月23日），中國外交部發言人汪文斌才以強硬姿態回應特朗普在聯大上涉華的言論：

美國既不批准《京都議定書》，又退出《巴黎協定》，否認自身約束性量化減排任務，拒絕為保護地球家園採取最低限度行動，徹底遊離於全球碳排放體系和安排之外，嚴重阻礙了全球減排、促進綠色低碳發展等相關進程。美國是世界上最大的固體廢棄物出口國和人均塑料消費大國，但拒絕批準《巴塞爾公約》，為全球塑料垃圾等治理進程設置障礙，將大量廢棄垃圾轉移至發展中國家，給當地和全球環境帶來了極大危害。這樣一個國家有什麽資格指責中國？ 汪文斌

【話你知．碳排放峰值】

「碳排放峰值」簡單說就是預測出的一個國家或地區未來二氧化碳排放的最大值。本質上反映了未來一個國家或地區能源的最大消耗量。隨著工業化和城市化進程的完成，世界上主要發達國家和地區二氧化碳的排放量已從峰值開始逐步下降。 歐洲曾向中國施壓，要求其在2025年前達到排放峰值。根據巴黎氣候協定，中國承諾其排放量將在2030年左右達到峰值。習近平在聯大的發言中，則將中國的時間表提前到2030年前。

中國提出目標但缺乏具體細節

據麻省理工學院管理學教授斯特曼（John Sterman）估計，如果中國實現了習近平所說的目標，就可以防止世界進一步升溫攝氏0.2至0.4度。但《紐約時報》引述專家的警告稱，中國目前未提供任何細節，這使他們對未來數年的目標可行性產生懷疑。「面對經濟放緩，中國在應對全球暖化的承諾上存在令人擔憂的趨勢。」

斯特曼教授也強調，「（中國的）承諾並不等同於行動。」他指出，真正的行動是取消新建燃煤電廠的計劃，削減對煤電的補貼，完全擺脫煤炭，因未煤炭是發電動力中最大的二氧化碳排放者。李碩則認為，碳中和的承諾需要中國經濟徹底轉型。

氣候政策專家李碩則認為，「缺乏具體細節可能是為了讓中共領導層在短期內保持靈活性，以便在大流行之後尋求經濟反彈。」

中國「碳中和」承諾 「十四五」規劃成關鍵

中共第十九屆中央委員會第五次全體會議將於下月在北京召開，屆時會研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃。外界普遍認為這份關鍵文件會詳細說明必要的經濟、工業和環境變化。研究機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）指出，中國即將出台的「十四五」規劃，很可能成為「全球能源市場歷史上最重要的文件」。

中國的行動有哪些？去年11月27日，中國生態環境部發布的《中國應對氣候變化的政策與行動2019年度報告》顯示，經初步核算，2018年中國單位國內生產總值二氧化碳排放下降4.0%，比2005年累計下降45.8%，相當於減排52.6億噸二氧化碳。

生態環境部副部長趙英民說，這個數據表明，中國已經提前達到了「2020年碳排放強度比2005年下降40%-45%」的承諾，基本扭轉了溫室氣體排放快速增長的局面。他也透露，「十四五」期間會繼續採取措施控制溫室氣體排放。支持和鼓勵部分地方和重點行業制定明確的達峰目標、路線圖和落實方案。