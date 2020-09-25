台海局勢緊張　網傳殲20現身大陸沿海省份

中美關係緊張，台海局勢仍有諸多不確定性因素。在此背景下，解放軍殲-20隱身戰機最新動向，備受外界關注。

綜合媒體9月25日消息，在中國大陸軍方於9月18日宣布，解放軍東部戰區在台海附近演練後，解放軍出動殲-10、殲-11、殲-16等型號戰機多批次從多個方向掛彈進入台灣附近空域。同時，外界關注殲-20戰機會否出動。而據最新網傳視頻顯示，殲-20於最近出現在中國大陸沿海省份。有消息稱，這架殲-20降落在位於浙江衢州的機場。

作為世界上第三款進入量產的第五代隱身戰鬥機，殲-20在隱身能力、雷達探測能力、信息化態勢感知能力、超音速飛行能力等方面具有優勢。

根據公開信息，目前隱身模式下的殲-20腹部彈艙和側彈艙一般掛載霹靂-15中遠程空空導彈和霹靂-10近距格鬥空空導彈，以及可能的小型制導炸彈。

另有分析指，殲-20能充分發揮射程更大的霹靂-15導彈性能優勢，加上殲-20本身的隱身性能，解放軍完全可以做到在後方預警機等情報體系的支援下，在台軍雷達無法探測到的安全距離上部署殲-20等隱身戰機，並使用遠程空空導彈對任何出現的敵方空中目標進行打擊。

台灣中山科學研究院（台中科院）9月24日分別在屏東九鵬基地和台東縣成功鎮三仙台試射導彈。據悉兩處地方發射的導彈，其中一處是「靶彈」，另一處則是「攔截彈」，相信是要驗證「強弓專案」的天弓三增程型防空導彈。（中央社）

內媒觀察者網於9月20日在題為《殲-20已足以在台海形成隱身機之牆 對台軍是滅頂之災》的文章中指出，解放軍現在就能在台海上空實現台軍看不見的「威龍之牆」。對於台軍而言，這樣的力量已經足夠稱得上是實實在在的「滅頂之災」了。

而對於台海局勢，大陸軍方9月24日再次表態稱，「如果『台獨』分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，我們必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。」