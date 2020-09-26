新華社轟TikTok三方協議是「勒索詐術」　示警字節跳動要據理力爭

字節跳動與美國相關企業近日達成三方協議。字節跳動早前表示，其與美國甲骨文公司、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照相關共識推進商議，希望盡快達成符合美國和中國法律要求的合作協議。 官媒新華社26日就發布表題為《交易的「藝術」，還是勒索的「詐術」》評論文章，表示與之前強制售賣、關閉運營TikTok等蠻橫做法相比，這次美方貌似退了一步，但從媒體披露的協議內容看，這其實是美方耍弄的伎倆和套路。文章指美國圍獵TikTok充滿「美式陷阱」，強調涉事企業不能一味綏靖和心存僥倖，要據理力爭。

文章說，隨著美方「圍獵」劇本逐步展開，「美式陷阱」的路徑已經非常清晰：先以「莫須有」的國家安全名義發難，輔以行政命令與輿論放風，形成「欲徹底封殺而後快」的悲觀預期，之後再引入商業資本從中漁利，行政權力與商業運作相互配合脅迫交易，步步進逼目標企業核心控制權的底線。文章稱，整個過程，舉大棒、搞恫嚇、設陷阱、帶節奏，貌似操控談判的「交易藝術」，實則空手套白狼的「無良詐術」。

特朗普對TikTok的極限施壓，引發中國政府的強烈不滿。（AP）

文章表示，現在的「協議」似乎的達成可能讓一些人松了一口氣，但這正是美國政客精心操弄希望達到的效果。文章稱，美國政客抓住了企業和投資人迫切止損的心理需求，讓疲于應付的受害者甘願犧牲協議的公平性以求瓦全，甚至還可能因此對引發這場非正義交易的罪魁禍首——美國政府感恩戴德；表面各有所獲的所謂「合作」，背後隱藏的卻是美國政客得了便宜又賣乖的狡詐。文章說，針對這種赤裸裸濫用國家權力訛詐外國企業的霸淩行為，一味綏靖無異縱容，企業唯有據理力爭、堅定捍衛合法權益才能獲得最好的結果。

文章表示，「協議」本身是大棒之下的「城下之盟」，不平等是其最大的污點。文章提出了三點原因：其一，「協議」對公司人事權進行了強制安排，未來字節跳動可能失去對新公司管理權的主導；其二，據CNN等美國媒體報道，「協議」一旦簽署，美方可能會以「審查」源代碼的形式獲得TikTok的全部源代碼及其更新；其三，美國政客出爾反爾，毫無解決問題的誠意。

文章說，全球所有企業進入美國必須面對的現實：其一，美國對具有競爭優勢的非美企業的打壓會毫不留情，為了維護其技術霸權可以公然違反市場原則和國際規則，否定其一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則；其二，中國超大規模人口數據支撐將孵化出越來越多在全球擁有技術創新優勢的高科技企業，字節跳動在美國的遭遇具有一定的先導性，其能否堅定捍衛自身權益，推動問題得到公正公平解決，將對中國企業的長遠利益産生重要影響。

文章最後說，中國企業走向世界，其初心絕不是變身一家美國企業，無數事實已經證明，以強大的國家作為後盾，企業方能行穩致遠。