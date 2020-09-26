英國議員指中國向巴巴多斯施壓　中方：沒興趣干涉別國內政

加勒比海島國巴巴多斯計劃廢除伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）作為國家元首的地位。英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）9月22日向《泰晤士報》表示，巴巴多斯作出有關決定背後受到中國的壓力。 對此，中國駐英國大使館發言人回應稱，上述說法歪曲中國和巴巴多斯關係，對此表示不滿和反對。

《泰晤士報》報道，董勤達聲稱：「長期以來，英國的合作夥伴一直面臨對手的挑戰，他們試圖破壞我們的聯盟，現在我們在加勒比地區看到這種情況。」他形容，一些島國似乎想讓北京實際的皇帝取代只具象徵意義的溫莎王朝女王。

董勤達提到中國試圖利用基礎設施投資和債務外交作為控制手段。不過他拒絕透露詳情。

圖為1966年2月18日，英女王伊利沙白二世和菲臘親王訪問巴巴多斯，向群眾揮手。（Getty Images）

中國駐英國大使館發言人表示，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上發展同其他國家的關係。中國沒有干涉別國內政的基因，也沒有任何興趣和意願去干涉別國內政。

發言人還稱，中方在與有關國家共建「一帶一路」進程中，始終堅持平等、開放、透明，按照市場規律和通行國際規則行事。在與有關國家共建「一帶一路」進程中，中方從不強加於人，每一個項目都是有關各方平等協商的結果。中國與巴巴多斯關係近年來保持良好發展勢頭，兩國高層往來不斷，各領域友好合作進一步加強。

發言人又敦促有關媒體客觀公正地看待和報道「一帶一路」建設和中巴合作。

（綜合報道）