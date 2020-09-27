美若關閉中國駐紐約領館　胡錫進：中方將關美駐滬或駐港外交機構

中美外交戰持續，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期表示，中國駐紐約總領事館是「間諜中心」，並威脅逮捕中國外交官。 對此，具有官方背景的北京傳媒人向官媒《環球時報》總編輯胡錫進放風，稱若美國如此做，中國將對同樣數量的美國外交官採取措施。若美國關閉中國駐紐約領事館，中國則會關閉美國駐上海或香港的外交機構。

蓬佩奧針對中國的言論令北京非常不滿。（AP）

9月26日，胡錫進在Twitter用英文發消息稱，美國顯然正在準備採取新的挑釁行動，「讓我提醒他們：如果他們驅逐中國外交官，同樣數量的美國外交官將被驅逐出中國。」

蓬佩奧於9月24日在接受傳媒採訪時說，中國駐紐約總領事館是「間諜中心」，並暗示將逮捕那裏的中國外交官。對於蓬佩奧的言論，中國外交部於9月25日進行回應，譴責美國繼關閉中國駐休斯敦總領事館之後再次挑起事端，強調中國將根據形勢發展做出必要的反應。不過，北京並未說明是何種反應。

圖為中國駐紐約總領館。（Google地圖）

胡錫進則在Twitter直接說，「如果美國關閉在紐約的中國總領事館，那麼中國必須關閉在上海或香港的美國領事館。」

近來，美國對中國實施全方位的打壓，涉及的領域包括貿易、科技、媒體、外交，以及涉香港、西藏、新疆等議題。對此，北京方面均採取對等報復措施。7月21日，美國要求中國關閉駐休斯敦總領事館，期限是72小時之內，7月24日，中國宣布關閉美國駐成都總領事館，給定的時間同樣是72小時。

（綜合報道）