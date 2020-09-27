中國最新無人艦船曝光　酷似美軍新一代朱瓦特級驅逐艦

中國海軍造艦狂潮持續引發全球關注。江西九江市長江江面近日出現的一艘類似美軍新一代朱瓦特級驅逐艦（Zumwalt-Class Destroyer），成為輿論關注的焦點。

綜合9月27日消息，網傳照片顯示，江西這款戰艦外形像縮小版朱瓦特級驅逐艦，具有倒V復古穿浪型艇艏、斜角式船舷結構及高度隱身的上層建築，且艦艏已設有炮位，但體型又小很多，排水量約上百噸。

這樣構型設計雖然被指浪費了艦體內部的空間，但具有航行阻力小、隱身性能提升等優點，而導彈分布在船舷兩側，也不容易殉爆威脅船體的安全。

另外，在船體後半部分，兩側似乎各有一個增加浮力與穩定性的浮體，形成一個類似三體的結構，類似美軍反潛無人艇「海洋獵人」。

因此有猜測指，江西這款戰艦也是反潛無人艇。反潛無人艇的主要任務是配合反潛機、反潛聲吶浮標等，用於全球海洋監視，跟蹤和鎖定潛艇，且航速非常快。如「海洋獵人」的最高時速能達到每小時50公里，這樣的速度，雖然不足以追上核潛艇，但依然可以對潛艇的水下活動構成威脅。不過，目前江西這款戰艦尚在測試期間，是否是反潛無人艇還待後期人工調試及驗證。

第8艘055型驅逐艦下水後，外界普遍認為中國會開發出全新的艦艇，新產品能夠攜帶更多的導彈，擁有更大的傳感器並具有更隱身的外形。而中國下一代驅逐艦方案中，確實有類似「朱姆沃爾特」的構型，江西這款戰艦也因此備受外界關注。

還有分析稱，未來幾年，現有的055型驅逐艦的能力預計將被繼續提高，這些戰艦具有超強的動力系統和足夠大的空間，能夠集成激光武器和電磁軌道炮等高能耗的新系統。