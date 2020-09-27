開挖直徑可達16米　國產最大盾構機下線

9月27日，最大開挖直徑達16.07米的超大直徑盾構機在中國鐵建重工集團長沙第一產業園下線。這台盾構機整機長150米，總重量4,300噸，是中國迄今研製的最大直徑盾構機，引起外界關注。

由中國鐵建重工集團、中鐵十四局集團聯合研製的16米級超大直徑盾構機取名為「京華號」，出廠後將參與北京東六環改造工程建設。現場畫面顯示，「京華號」高度超過5層樓，刀盤塗裝從京劇臉譜中提取視覺元素，外觀鮮明奪目。

中國鐵建重工集團掘進機研究設計院副院長張帥坤介紹，業界通常把12米及以上直徑的盾構機稱為超大直徑盾構機，超大直徑盾構機集機械、電氣、液壓、信息、傳感、光學等尖端技術於一體，對設備的可靠性要求高。

張帥坤表示，在設備研製過程中，研發團隊依託以往應用成熟的常規直徑、大直徑盾構機自主設計與系統集成技術，以及系統關鍵零部件設計和加工製造技術，最終研製成功。

據了解，「京華號」應用了常壓換刀、伸縮主驅動、高效大功率泥水環流系統、高精度開挖面氣液獨立平衡控制等多項核心技術；同時創新搭載了管環收斂測量、管環平整度檢測、同步雙液注漿等系統裝置，使高強度、高風險、高污染的隧道掘進作業轉變成相對安全、高效的綠色施工模式。

長期以來，由於製造工藝複雜、原材料性能要求高、設計理論不成熟等原因，中國盾構機用主軸承長期依賴進口。此前5月10日，國產盾構/TBM主軸承減速機工業試驗成果發布，標誌着中國盾構核心部件國產化取得了重大突破。

從2014年以來，中國中鐵的盾構產品累計訂單超過1,000台，產品遠銷新加坡、阿聯酋、意大利、法國等21個國家和地區，市場佔有率連續八年中國第一，2017年、2018年、2019年連續三年居世界第一。