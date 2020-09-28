「斷芯」後遭遇生存危機　華為於上海新研發中心開工引關注

上海市政府與華為公司合作的華為青浦研發中心項目開工，引起關注。

9月15日，美國對華為的新禁令正式生效。台積電、高通、三星及SK海力士、美光等主要元器件廠商將不再供應晶片給華為。（資料圖片）

據上海市政府新聞辦微信公眾號9月27日消息，在研發中心項目開工儀式上，上海市委副書記、市長龔正與華為公司董事長梁華出席。市委常委、副市長吳清，華為公司高級副總裁任樹錄代表雙方簽約。

消息指，根據框架協議，雙方將在集成電路、軟件和信息服務業、物聯網、車聯網、工業互聯網、智慧城市示範應用等領域，加強技術研發、示範應用、融合創新等方面的合作，擴大華為公司在滬業務範圍，促進上海信息產業創新發展。

消息披露，華為青浦研發中心項目位於青浦區金澤鎮，總用地面積約2,400畝。該項目將具有高科技元素的現代化工作場所與綠色生態相結合，建設華為全球創新基地。

由於從9月15日開始，美國正式對華為實施全面「斷供」，因此，在這段時間，華為的一舉一動備受外界關注。據了解，為華為代工麒麟系列高端5G晶片的台積電、三星、SK海力士等廠商均已停止為華為供貨。

此前在9月23日，2020中國企業華為全聯接大會在上海開幕，華為有關負責人表示回應了晶片庫存以及生存挑戰等問題。華為輪值董事長郭平表示，「第三次升級的制裁，給華為生產運營帶來了很大的困難，九月十幾日才把儲備的東西搶着入庫。」

郭平還指出，「美方的制裁不僅是限制了華為，限制了非美國企業向華為供貨，也對美國企業晶片的銷售造成了很大的影響，我們希望美國進一步考慮，如果他們願意提供晶片，我們願意繼續本着公平、全球化的原則繼續採購和使用採用了美方技術的晶片。」

多維新聞曾在《沒有高端晶片陷入最困難時刻 華為確定突圍方向》一文中指出，華為已經準備突圍，試圖在美國的全面打壓下尋找新的發展空間。華為的未來到底是怎樣的，處在歷史十字路口的今天，恐怕沒有人能給出十分肯定的答案。科技創新從來不排除「柳暗花明」開闢新天地的可能，憑藉華為巨大的人才儲備和創新能力，以及內地舉國體制的支撐，有可能三五年後華為會找到新的爆發點。不過面對現實，它首先要克服眼前的重重困境。

文章還稱，尤其要注意的是，華為不是獨自在戰鬥，中國政府也出台了有利於晶片產業發展的新政策。正所謂「眾人拾柴火焰高」，只有中國整體科技水平提升了，華為才更有可能成功突圍。