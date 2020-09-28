美法官暫緩特朗普下架TikTok命令　胡錫進：為美國挽回一點聲譽

美國首都華盛頓地方法院法官尼科爾斯（Carl Nichols）周日（27日）就抖音海外版TikTok禁令進行90分鐘聆訊，其後決定批准臨時禁制令，暫緩總統特朗普（Donald Trump）政府從應用程式商店下架TikTok的命令。 事件在中國引發關注，有網民認為特朗普與法官是在「唱黑臉白臉」。官媒《環球時報》總編胡錫進則發微博表示，他歡迎這個裁決，認為呼應了道義與常識，有助於在世界上為美國挽回一點聲譽，但TikTok最終的命運仍讓人擔心，因為美國政府正處於癲狂狀態，不是一粒鎮靜藥就能讓它安靜下來。

特朗普早前命令應用程式商店下架TikTok。（AP）

​​​​《環球時報》還發表社評指出，法院的裁決呼應了道義與常識，不僅緩衝了美國政府對TikTok的瘋狂打壓，也讓人們看到這種打壓與法律還有人心的背離。就在上周，美國另一法院也對政府要求下架微信的決定作出類似的暫緩裁決，「我們希望這些裁決的精神能夠持續為TikTok和微信建立起一道法律的保護牆，讓事情出現決定性轉機」。

社評稱，目前TikTok與美國相關公司的談判仍在繼續，各方對協議意向的描述相互矛盾，情況很不明朗。這一談判本身就是強加給TikTok的，美國政府扼殺TikTok的威脅將TikTok母公司字節跳動置於非常不利的談判地位。「這是刀架在脖子上和你談，要的是城下之盟。」

文章認為，美國政對包括TikTok、微信在內中國公司和產品的極限打壓有很大一部分出於競選連任的私心。他們對美國國家安全的喊叫毫無疑問是誇張的，包含了大量表演成分，其愈來愈離譜的煽動迎合了一些人的極端情緒，但也愈來愈嚴重損害到美國作為高度發達商業社會的利益和聲譽，反彈不斷出現。

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

+ 8 + 8 + 8

文章指出，TikTok完全遵循美國法律在美營運，並且一直表示願意配合美方消除信息安全方面的擔憂，而可以確保這款應用程式安全同時又不違反商業規則的方法顯然不難找到。美國政府要求字節跳動必須徹底退出TikTok的營運，將它的掌控權完全交予美方，是地地道道的霸凌主義表現。這是假藉安全名義對中國公司的成果實施搶劫，是對國際商業道德與規則的公然顛覆。

環時：中國會維權到底

文章進一步指，人類社會正站在究竟要維護全球基本的商業規則與公平，還是任由霸凌主義假借國家安全之名囂張表現的十字路口。TikTok等中國公司是否能夠在美國的強權之下生存下去，並且能在美國和西方繼續開展業務，是美國法治精神和商業理性，與美國極端民族主義思維誰能戰勝誰的試金石。

文章最後稱，希望美國回歸真正的法治精神和理性，與此同時，中國也做好了堅決抗爭的準備，不會允許美國對一家中國公司實施無恥的搶劫，把它從自己創造的產品中趕走，代之以美國公司做它新的實際主人。中國的這一抵制對維護各國商業公司不被隨意侵犯的權利具有普世意義。為了TikTok和其他中國公司，也為了全球化最終不被美國化劫持，中國會維權到底。

（綜合報道）

，